Adiós a llevar la ropa sucia en los viajes: Shein se ha pasado el juego con esta minilavadora portátil que ya quiere todo el mundo

Las redes están ardiendo con este invento que salvará a muchas personas

Shein y el comercio electrónico abocan a la desertización de los municipios

Este es el maravilloso invento del verano

Este es el maravilloso invento del verano / Shein

Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

La tienda online Shein ha lanzado una lavadora portátil que ha causado auténtico furor entre las influencers. La web de ventas sigue sorprendiéndonos con sus productos para la vida cotidiana y con la ropa a precios muy bajos.

Echa este producto en tu lavadora: la ropa saldrá como nueva

Echa este producto en tu lavadora: la ropa saldrá como nueva

Shein es considerado como el Zara chino ya que utiliza un modelo de negocio muy similar. Sus prendas están fabricadas de materiales muy baratos para que sean asequibles a todos los bolsillos. Shein es la marca de Fast Fashion más conocida en el mundo gracias a su promoción.

Un gesto muy sencillo que la gente olvida cuando termina la lavadora: es peligroso no hacerlo

Un gesto muy sencillo que la gente olvida cuando termina la lavadora: es peligroso no hacerlo

La marca no utiliza anuncios pagados en televisión redes, sino que regala ropa a tiktockers e influencers para que ellas las promocionen. Gracias a esto ha logrado que sus productos sean conocidos en todo el planeta, y se agoten al poco tiempo de lanzarlos

El botón secreto de la lavadora que deja tu ropa como nueva

Lava rápidamente y de la manera más fácil

La mini lavadora portátil no iba a ser menos. Este electrodoméstico está hecho para las casas más pequeñas y para las personas que quieren salir y lo que iban a ponerse estaba manchado. 

No se pueden meter muchas prendas a la vez, pero sí que se pueden realizar varios lavados seguidos. Tiene tres modos, uno de 10 minutos, otro de 15 y otro de dos para exprimir el agua que se ha quedado en la ropa. Además, tiene una pequeña tubería para drenar el agua una vez se ha hecho el lavado.

Noticias relacionadas y más

Este es el motivo por el que la gente está metiendo cáscaras de huevo en la lavadora

Este es el motivo por el que la gente está metiendo cáscaras de huevo en la lavadora

El procedimiento para usarla es muy fácil: llénala de agua, échale jabón y luego mete la ropa. Una vez que esté todo, selecciona el programa y cuando acabe, mete la canastilla de secado para que se quede la menor humedad posible. Una vez que esté todo, ya solo quedará el secado para disfrutar de tu ropa gracias a la mini lavadora de Shein.

TEMAS

Tracking Pixel Contents