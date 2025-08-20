Un lugar perfecto para una escapada de relax en el norte de Tenerife

Tenerife cuenta con múltiples opciones para pasar un día diferente y de relax. De norte a sur y de este a oeste con cientos los lugares en los que puedes disfrutar de un día en mitad de la naturaleza, dándote un baño en la playa, relajándote en la piscina o deslumbrándote con el lujo.

Sea cual sea tu interés, seguro que encuentras un plan perfecto que se adapte a tus necesidades. Pero, en esta ocasión, nos dirigimos hacia el norte de la isla para que conozcas un lugar que te dejará con la boca abierta. Bueno, no lo hacemos nosotros, lo hace el creador de contenidos Óliver Rivero (@oliverrivero).

"Atlántico Ocean Club es un regalo de sensaciones para disfrutar de un day pass único. Aquí tendrás a tu disposición una piscina espectacular con agua salada en un enclave único para descansar y conectar con los tuyos. ¿No te lo mereces?". Con este mensaje, es difícil al menos no querer continuar viendo la publicación que Rivero ha colgado en sus redes y en la que nos enseña todo lo que nos perdemos si no adquirimos ya ese day pass.

Una piscina espectacular

Gracias al day pass que ofrece el establecimiento de Buenavista del Norte, el visitante puede pasar todo el día en las instalaciones y darse un baño en su "piscina espectacular", en un enclave rodeado de lava y con agua salada, cuenta el creador de contenidos.

"Vale la pena disfrutar de un día único en este remanso de paz", añade.

Atlántico Ocean's Club / E. D.

Gastronomía

Y después de un baño en la piscina, nada mejor que degustar una rica gastronomía en la cafetería, que se nutre de la comida del propio hotel en el que se encuentra.

Sin duda, una experiencia única para pasar en pareja, con la familia o los amigos.

¿Te lo vas a perder?