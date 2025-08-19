Sorpresa para los conductores: llegan a España las nuevas carreteras 2+1

Este tipo de vías solucionarán problemas de congestión de tráfico y seguridad

Estas son las nuevas carreteras

Estas son las nuevas carreteras / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

La DGT creó hace unos años un nuevo tipo de carreteras para evitar accidentes frontales, y a pesar de que se pusieron en funcionamiento en 2021, muchos conductores las desconocen. Los siniestros por choques entre vehículos representan el 75% de los fallecimientos en carreteras convencionales. 

¡Atención, pasajeros de Canarias! La DGT hará llorar a tu bolsillo por hacer esto

¡Atención, pasajeros de Canarias! La DGT hará llorar a tu bolsillo por hacer esto

Este preocupante dato ha hecho que las autoridades tuvieran que pensar otras maneras de concebir las carreteras nacionales para así evitar muchos accidentes. La Jefatura de tráfico miró hacia el exterior e importó un sistema de carriles qué está funcionando en Alemania Francia o Suecia y se ha demostrado su eficacia ante las colisiones entre coches.

El truco definitivo para que no te cacen los radares: haz caso a la DGT

El truco definitivo para que no te cacen los radares: haz caso a la DGT

Estas carreteras son una mezcla entre una vía de alta capacidad y una carretera convencional y asegura tener más espacio en el momento de adelantar para que así se evite este tipo de accidentes. 

DGT: cambia la señal de STOP, así será en 2023

DGT: cambia la señal de STOP, así será en 2023

Los carriles 2+1

Las nuevas carreteras nacionales en las que se quiera agilizar el tráfico contarán con un tercer carril adicional para adelantamientos. Actualmente, es muy típico verlas en puertos de montaña y en otros puntos en los que sobrepasar un vehículo sea peligroso.

El carril adicional se puede añade de dos maneras:

  • Sobre un gran tramo de la vía se añadirá un tramo en el centro. Habrá lugares en que se permite adelantar para un sentido y otras para el contrario.
  • ‘Ensanchar’ la calzada de manera puntual en algunos casos que el tráfico lo requiera por alguna circunstancia especial.
La DGT compra 70 radares móviles por más de 600.000 euros

La DGT compra 70 radares móviles por más de 600.000 euros

La mayor ventaja que tienen estas vías es que el conductor tiene una mayor libertad sobre el momento en el que decidir el adelantamiento. Esta mayor seguridad permitirá aumentar las velocidades de las carreteras y, por otra parte, se garantizará un acceso más rápido en caso de asistencia.

Noticias relacionadas y más

Las carreteras 2+1 están implantadas principalmente en Navarra y Cataluña, concretamente las nacionales N-121-A entre los túneles de Ezkaba y Lantz, la C-55 y otras 10 vías catalanas. Próximamente se espera que se sigan implantando en más carreteras. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents