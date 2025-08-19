Adiós a los olores en casa: por qué debes poner laurel en este electrodoméstico

El otoño ha cambiado en solo unas semanas el calor veraniego por el frío típico de estas fechas. Es tiempo de empezar a sacar los chaquetones, los edredones y encender las estufas. Cualquier cosa que tengamos en casa es buena para protegernos del frío, pero lo que todos hacemos es encender la calefacción para mantener el calor hogareño mientras bajan los termómetros.

Existen numerosos trucos para tener el mejor ambiente en tu casa durante el invierno. Desde hacerte un chocolate caliente hasta ponerte el pijama más calentito mientras que te acuestas en el sofá tapado hasta arriba viendo tu serie o película favorita, todo contribuye a crear el hogar perfecto contra el frío.

Convierte tu casa un lugar mejor usando el laurel

El laurel es una planta de origen mediterráneo que tiene muchas propiedades sanadoras y olfativas que, si sabes aprovecharlas, te ayudarán en tu vida. También se utiliza para darle sabor a muchas comidas y como ambientador. Es aquí donde le puedes sacar todo el partido colocando una hoja en el radiador.

Si pones un trozo de laurel delante de tu radiador o calefacción, crearás un ambientador casero que te ayudará a esparcir el olor de esta planta por todas las habitaciones de tu casa. Estos son unos meses es los que es común tener las ventanas cerradas por miedo al frío y de este modo no se consigue una ventilación natural. De este modo, los olores se quedan impregnando en los tejidos, muebles y paredes, de los que es muy difícil sacarlos. Esto provoca que a la larga nuestro hogar tenga un aroma a rancio por la mezcla de todo lo que circula en el aire que no se expulsa.

Es aquí donde interviene el laurel. Si colocas unas hojas delante del dispositivo que emite el calor, se desprenderá un aroma muy agradable y delicado que convertirá el aire de tu casa sea fresco y ligero. De este mono también ahorraremos dinero en ambientadores y otros productos de limpieza.

A pesar del frío, es recomendable abrir de vez en cuando las ventanas para que no se produzca ninguno de los problemas mencionados anteriormente. Aprovecha los momentos que no estés en casa para ventilarla lo mejor y máximo posible.