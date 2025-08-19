Los puntos estratégicos para disfrutar de los mejores atardeceres de El Hierro

Los atardeceres en Canarias son de los más espectaculares del mundo. La combinación de cielo, mar y montañas deja unas instantáneas que nada tienen que envidiar a las de otros lugares.

Por eso, disfrutar de una bonita puesta de sol es un plan que cada vez más personas incluyen en su tour cuando visitan el archipiélago. Y es que, independientemente de la isla en la que te encuentras, seguro que encuentras el lugar perfecto para pasar las últimas horas del día.

En este caso, la cuenta oficial de Islas Canarias nos muestra algunos de los mejores lugares de El Hierro para ver la puesta de sol. Rincones de la isla que te dejarán marcado en la retina una imagen que no podrás olvidar.

Mejores lugares para ver una puesta de sol

Con el mensaje "En El Hierro el sol regala momentos mágicos como estos", la cuenta de Instagram de Turismo invita a visitar tres espacios naturales que te dejarán con la boca abierta:

Piscina natural de La Maceta

Playa de El Verodal (cerrada al baño)

(cerrada al baño) Charco de El Río

En este caso, se trata de tres rincones de la costa en los que los amantes de las puestas de sol disfrutarán de un atardecer diferente.