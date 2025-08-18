La DGT se pone muy seria: 3.000 euros por no llevar esto en el coche

La DGT obliga a los conductores a tener muchas cosas obligatorias en su vehículo, sin embargo, muchos no saben que deben tener esto para poder circular y para estar estacionados. Este requisito obligatorio es algo muy común, sin embargo, algunas personas no lo tienen en su coche. Ahora, la DGT se ha puesto muy seria y comenzará a multar a quienes no dispongan de uno.

La jefatura de tráfico es tajante en este sentido y obliga a todos los propietarios de un vehículo a contar con elementos básicos que garanticen la seguridad en caso de accidente. A pesar de que no sea algo físico, nos protege si sufrimos un percance relacionado con nuestro automóvil y nos ayudará a no tener que pagar mucho si sufrimos daños personales o se los generamos a un tercero. Si no tienes uno, la policía podrá saberlo enseguida, solamente introduciendo tu matrícula en su base de datos por esta razón, contrata uno lo antes posible y te ahorrarás dinero y problemas.

Ten esto siempre al día

Según algunas estimaciones, más de 2,5 millones de conductores no cuenta con un seguro de responsabilidad civil para su coche. Es indispensable para poder circular y para estar estacionado, ya que responde ante los posibles daños ocasionados a terceros. Esta es la única cobertura obligatoria que exige la ley a todos los seguros que deben incluirlas en la información a cualquier propietario.

Es también conocido como 'seguro a terceros' y en caso de sufrir un siniestro, cubre los daños causados por el vehículo asegurado tanto a terceras personas como a su patrimonio. La compañía asumirá el coste de las indemnizaciones que se deben pagar a estas personas, si se ha sido responsable de un accidente de tráfico, ya sea por haberles provocado daños corporales (de carácter físico) o materiales (en su patrimonio).

Por otro lado, en ningún caso se hará cargo de los daños propios ocasionados al vehículo objeto del seguro, ni de los percances sufridos por el conductor del mismo (aunque sí cubrirá los causados a los ocupantes del mismo), en caso de estar involucrado en un siniestro en el que conductor o el propietario hayan sido los causantes.

No tener un seguro en regla en regla, te costará hasta 3.000 euros, aunque todo depende del nivel de la infracción. Según explica el experto de redes sociales Lawtips, "no solo es obligatorio para poder circular, sino también para estar estacionado en un recinto público o privado". El propio tiktoker asegura que la policía multa a más de 130.000 personas al año por no tener contratado un seguro de este tipo.

La póliza solo se podrá cancelar cuando se dé de baja al vehículo, ya que mientras esté operativo en los registros de la DGT, precisará de este tipo de seguro.