Malas noticias para los conductores: la DGT pone más radares para vigilar la operación salida

La Dirección General de Tráfico (DGT) redobla esfuerzos para garantizar la seguridad total en nuestras carreteras. Para ello, el organismo vigilará a los conductores con más radares y cámaras.

Más control para garantizar más seguridad

Durante estas vacaciones se estima que más de 6 millones de personas cogerán su coche para desplazarse a otra ciudad, por eso, la DGT continúa con su operación salida del verano.

Este dispositivo especial de tráfico organizado por la DGT se pone en marcha para gestionar el aumento significativo del flujo de vehículos en las carreteras durante las vacaciones de verano en una época en la que se producen más siniestros que en el resto de meses del año.

Para evitar accidentes, la jefatura de tráfico junto con la Guardia Civil mejorarán algunos aspectos claves en el control rutinario de las vías de circulación, y se focalizarán en los puntos donde más coches se juntan en verano.

Entre las medidas especiales, destacan:

Incremento de la vigilancia en las carreteras con más tráfico.

Mayor presencia de agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Implementación de radares fijos y móviles para controlar la velocidad.

Controles de alcoholemia y drogas.

Información en tiempo real sobre el estado del tráfico a través de diversos canales (web, apps, redes sociales, paneles informativos en carreteras).

Además, también se intesificarán los cotroles mediante helicópteros Pegasus y se instalarán más radares fijos y móviles en las carreteras. De esta manera, los conductores estarán vigilados desde todos los puntos, para castigar a conductores temerarios y para evitar siniestros.

Agencia ATLAS / Foto: EP

Más de 90 millones de desplazamientos

La DGT espera en este verano más de 94 millones de desplazamientos, desde hoy hasta final de agosto. Esto supone un fuerte calentamiento para las autoridades que deben vigilar las carreteras, porque cuantos más conductores, más probabilidades de accidente existen.

La seguridd pasa por concienciar a los conductores

Para evitar acidentes, la DGT también pide concienciaión a los conductores, y recomienda planificar sus viajes con antelación, eligiendo las horas menos concurridas para desplazarse. Asimismo, se aconseja revisar el estado del vehículo antes de emprender el viaje y descansar adecuadamente para evitar la fatiga al volante. Es crucial respetar las normas de tráfico y mantener una conducción segura y responsable.

Así se busca facilitar la movilidad de millones de viajeros y evitar congestiones importantes en las principales vías. La DGT también quiere promover una mayor conciencia sobre la seguridad vial entre los conductores. Con este dispositivo, la DGT espera que los desplazamientos veraniegos se realicen de manera segura y ordenada, garantizando que las vacaciones comiencen y terminen de la mejor manera posible para todos los ciudadanos.