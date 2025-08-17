¿No pegas ojo con el calor? 9 trucos virales que están salvando noches

Las noches tropicales, cuando el termómetro no baja de 25 grados, ya son una realidad para cada vez más hogares en España. Con el aire acondicionado disparando la factura, el insomnio por calor gana terreno.

El médico de familia José Manuel Felices, popular en redes por sus consejos de salud, propone una rutina sencilla para bajar la temperatura corporal sin encender el compresor.

Muñecas en agua fría

Las arterias radiales y cubitales pasan muy cerca de la piel. Sumergir las muñecas en agua entre 10 y 15 grados durante medio minuto actúa como un “radiador” inverso: la sangre se enfría y distribuye el frescor por todo el cuerpo.

Estudios del Journal of Thermal Biology confirman que un enfriamiento local de las extremidades puede reducir la temperatura central hasta 0,3 °C en diez minutos, suficiente para facilitar el inicio del sueño.

Calcetines congelados

Felices recomienda humedecer un par de calcetines finos, introducirlos en una bolsa de plástico y dejarlos en el congelador dos horas antes de acostarse.

Al ponértelos, el contraste frío-piel provoca vasodilatación refleja en los pies. El cuerpo desvía sangre caliente hacia las extremidades y disipa calor más rápido.

Retíralos cuando pierdan el frescor inicial para evitar sensación de humedad.

Rocía la sábana

Pulverizar ligeramente agua a temperatura ambiente sobre la superficie de la sábana crea un microclima evaporativo. Cuando el agua se evapora, absorbe calor de la piel, generando un efecto de “aire acondicionado natural”.

El doctor aconseja usar un pulverizador fino y no empapar en exceso para que la tela se seque en pocos minutos.

Consejos extra

Ventilador en modo brisa : coloca el ventilador de forma que no apunte directo al cuerpo. Así ayudas a la evaporación sin riesgo de rigidez muscular.

: coloca el ventilador de forma que no apunte directo al cuerpo. Así ayudas a la evaporación sin riesgo de rigidez muscular. Cena ligera : evita comidas grasas o muy calientes, ya que una digestión pesada aumenta la temperatura corporal.

: evita comidas grasas o muy calientes, ya que una digestión pesada aumenta la temperatura corporal. Persianas y cortinas cerradas durante el día: impiden que la habitación acumule calor.

durante el día: impiden que la habitación acumule calor. Hidratación constante: bebe agua o infusiones frías cada hora antes de acostarte, pero modera la ingesta justo al ir a la cama para no interrumpir el sueño.

¿Funciona para todos?

Hay que acalrar que quienes padezcan problemas circulatorios, diabetes o enfermedades cutáneas deben consultar a su médico antes de aplicar frío directo en pies o muñecas.

Con todo, con estos tres pasos simples puedes rebajar la sensación térmica y dormir mejor sin encender el aire acondicionado.