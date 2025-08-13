La cuenta de Turismo que confundió Gran Canaria con Tenerife corrige su error: "El Parque Nacional del Teide te lleva a otro planeta"
En una publicación en redes, España en Latam vuelve a publicar la misma imagen del Teide, pero con un texto correcto
Equivocarse es de humanos y, si nos damos cuenta de que hemos cometido un error, nada mejor que corregirlo lo antes posible. Eso es lo que ha debido pensar el community manager de Turismo de España en Latam, ya que, después de haber publicado en la red social X una imagen del Parque Nacional del Teide el pasado día 7 de agosto con un texto que poco o nada tenía que ver, este miércoles, 13 de agosto, ha optado por borrarlo y poner un texto correcto junto a la misma imagen.
La publicación inicial de esta cuenta oficial de Turismo decía: "Desde el Mirador del Pico de los Pozos de las Nieves (Gran Canaria) puedes ver cómo el Roque Nublo asoma entre un mar de algodón… y hasta el Teide (Tenerife) al atardecer". Un texto que venía acompañado por una imagen con el pico Teide y el Roque Cinchado.
Una publicación que generó revuelo en redes y comentarios de lo más ingeniosos. Sin embargo, para solucionar el error, los responsables han decidido eliminarla y hacer otro post con la misma imagen.
Corrección
Apenas unos días después de la publicación inicial ha llegado la corrección: "Entre cráteres volcánicos y un mar de nubes, el Parque Nacional del Teide te lleva a otro planeta. Declarado Patrimonio de la Humanidad, es un espectáculo natural único".
Sin duda, un texto más apropiado a la imagen y que ayuda a promocionar realmente a la isla de Tenerife, y toda Canarias, en Latinoamérica.
