El truco secreto que Ryanair no quiere que sepas: siéntate donde quieras en el avión

Cuando montas en un avión, siempre quieres sentarte al lado de tu amigo o pareja, pero las normas de la aerolínea te lo impiden salvo que pagues un extra por ello.

Ryanair, por ejemplo, se jacta en redes sociales por esta separación momentánea de muchas parejas, pero ahora se ha descubierto un truco para que estas se vuelvan a juntar de manera gratuita. Lo único que tienes que hacer es ser muy paciente y estar muy atento.

Espérate para ser el último de la fila

Un instagramer ha descubierto el secreto que todos los viajeros llevaban mucho tiempo esperando, y es que se ha conseguido sentar con su novia en un avión sin pagar por ello. El vídeo se ha llenado de comentarios positivos hacia él por conseguir un logro tan importante.

Lo único que tienes que hacer es esperarte a que embarquen todos los pasajeros, y tú y el acompañante os quedáis al final de la cola. De esta manera, podréis ver qué asientos quedan libres.

Sé pillo

El truco no acaba aquí y es que ahora te toca echar un vistazo rápido al avión para ver qué plazas están sin ocupar. Puede ser que ya no queden dos sitios libres, por lo que este truco no te sirva para nada, pero si en alguna fila hay dos sillas libres, esa jugada habrá sido muy eficaz.

El último paso es sentarse y disfrutar / Unsplash

Ya solo os quedaría sentaros juntos y disfrutar del vuelo, mientras estáis los dos en pareja viajando a otra ciudad, y consiguiendo 'saltaros el sistema' de Ryanair o de cualquier aerolínea.