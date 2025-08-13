Ni notificaciones ni sonidos: este es el aviso secreto del móvil que nadie sabe para qué sirve

Los móviles tienen muchas notificaciones, alertas y avisos que nos aparecen diariamente. La mayoría sabemos lo que significan, puesto que son mensajes de conversaciones o noticias de última hora, sin embargo, existen otros iconos que desconocemos y que son muy útiles para el buen funcionamiento del dispositivo o incluso para saber si te están espiando.

Los teléfonos inteligentes se han convertido en una extensión de nuestro cuerpo, y con ellos, las notificaciones constantes. Varios estudios han revelado que el usuario medio de un smartphone recibe más de 100 notificaciones al día. Este bombardeo constante es una fuente de estrés, ansiedad e incluso adicción. A pesar de todo esto, tenemos que prestar atención a una por encima de todas, porque verla significa que el móvil va bien y te dará mucha información.

Luz verde o luz naranja

Los teléfonos móvil, especialmente los modelos de Apple, muestran en su pantalla un pequeño indicador visual verde o naranja que tienen un valor muy importante, y que de no verlos debes preocuparte. Estos puntitos que están en la parte lateral de la barra de notificaciones cambian en función del sistema operativo, pero cada vez más este sistema se está unificando.

Por ejemplo, en Android se muestra únicamente un punto verde, mientras que en iOS puede aparecer en verde o naranja. El indicador te asiste en la mejora de la privacidad al alertarte cuando alguna aplicación está accediendo a funciones específicas de tu dispositivo móvil como el micrófono, la cámara o la ubicación de tu móvil. Muchas veces, el punto viene acompañado de un icono que representa qué herramienta se está usando en ese momento.

Estas tres herramientas son las más importantes que tenemos, porque muchas apps las utilizan en segundo plano, y esto significan que te están espiando. En los terminales de Apple este punto aparece encima del icono de cobertura y si el LED es verde, señala que está en uso la cámara del móvil, activado por ti o en segundo plano, revelado por el ícono. Por otro lado, si es naranja es que está enchufado el micrófono, y, por tanto, te están grabando. Para evitar que esto suceda, comprueba la configuración del móvil y desactiva estos aspectos para que solo se usen cuando sean esenciales.