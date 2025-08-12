Una cuenta oficial de turismo de España confunde a Gran Canaria con Tenerife

Las confusiones en el ámbito de la geografía están a la orden del día. Podemos confundir capitales, ríos o picos famosos... Y, en Canarias, nos hemos casi acostumbrado a que no todo el mundo sepa identificar las islas o que confundan unas con otras.

La Palma, Las Palmas y Las Palmas de Gran Canaria es un claro ejemplo de error entre personas que no han nacido ni visitado las islas. A veces, estos gazapos surgen en los medios de comunicaciones, convirtiéndose en noticias virales casi al instante.

Pero el último caso no lo encontramos entre ciudadanos de a pie, ni entre profesionales de la comunicación, sino en expertos en turismo, lo que resulta aún más llamativo.

El Teide en Gran Canaria

Y, aunque parezca mentira, así ha sido. La página oficial de la red social X de Turismo de España en Latam ha sido la última en cometer un error garrafal sobre geografía canaria.

"Desde el Mirador del Pico de los Pozos de las Nieves (Gran Canaria) puedes ver cómo el Roque Nublo asoma entre un mar de algodón… y hasta el Teide (Tenerife) al atardecer", cita la publicación. Sin embargo, la imagen que la acompaña nada tiene que ver con el texto, ya que en ella se ve El Teide, eso sí, pero no con el Roque Nublo, sino con el Roque Cinchado, en el propio Parque Nacional.

Reacciones

Las reacciones a esta publicación en la cuenta de turismo, que tiene más de 300.700 seguidores, no se hicieron esperar. Y, como siempre que ocurre una situación así, hay quien tiró de humor e ironía para responder. "Eso es la Fortaleza de Chipude, por favor, no confundir al personal", "Roque Nublo dice.... Eso es playa de las Canteras" o "Precioso el Parque Nacional de Garajonay en la Isla de Fuerteventura" fueron algunas de las respuestas.