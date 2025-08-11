La flor que puedes encontrar en Canarias y que te trasladará a Hawái
Aunque es originaria del continente americano, es muy cultivada en el archipiélago
Canarias cuenta con una extensa variedad de flora, favorecida por su clima subtropical, con temperaturas suaves y constantes durante todo el año.
Además, ha sido capaz de adaptarse a los microclimas que existen en las islas, por lo hay plantas especializadas en zonas costeras, bosques termófilos, laurisilva, fayal-brezal, pinares y alta montaña. Más allá de estos ecosistemas, podemos encontrar otro tipo de plantas o flores que, a simple vista, pensaríamos que son originarios de otros lugares, como el propio Hawái. ¿Por qué? Pues porque en las islas podemos encontrar un tipo de flor que nos recuerda a esas que se utilizan en el archipiélago americano para dar la bienvenida a los turistas o para hacer sus bailes tradicionales.
Así lo explica el creador de contenido @gui_hierbajo en una de sus publicaciones en la red social Instagram, quien, mostrando esta planta, concretamente una plumeria rubra, aclara que "no es una planta hawaiana".
Plumeria
En concreto, los árboles del género plumeria tiene varias subespecies, siendo una de las más comunes la ya nombrada plumeria rubra. Esta, a su vez, "tiene muchos nombres comunes", añade, que van desde 'frangipani' a flor de mayo, flor de cera o sacuanjoque, flor de cuervo o flor de la cruz, entre otros.
Origen
Aunque por su estética pueda parecer que es una planta hawaiana, según explica en su publicación, son nativas de las regiones tropicales y subtropicales del continente americano. Concretamente, de países como México, Guatemala, El Salvador o Nicaragua, de dónde es símbolo nacional.
Aun así, en Canarias es muy cultivada.
Curiosidad
Como curiosidad, el creador de contenido destaca que uno de sus nombres propios 'frangipani', proviene de un marqués italiano que popularizó un perfume en base a esta flor.
- Ni Eva González ni Helen Lindes: esta es la única Miss que inspiró una de las canciones más famosas de la historia en España
- Cerrados los accesos a Las Teresitas y Las Gaviotas: el bochorno abarrota las playas de Santa Cruz de Tenerife
- Tenerife batalla contra los quads tras vetar su entrada en pistas forestales
- Tenerife blinda su monte ante la ola de calor y tras desalojar a 50 personas de Chipeque
- Detalle de Felipe Miñambres con los abonados del CD Tenerife
- Algo no encaja en el CD Tenerife: nombres propios, diagnóstico y las posibles soluciones
- Ni Córdoba ni Sevilla: Canarias registra este sábado la temperatura más alta de España
- Así es el primer café enlatado de Canarias (y solo lo encontrarás en este lugar)