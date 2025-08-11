La flor que puedes encontrar en Canarias y que te trasladará a Hawái

Canarias cuenta con una extensa variedad de flora, favorecida por su clima subtropical, con temperaturas suaves y constantes durante todo el año.

Además, ha sido capaz de adaptarse a los microclimas que existen en las islas, por lo hay plantas especializadas en zonas costeras, bosques termófilos, laurisilva, fayal-brezal, pinares y alta montaña. Más allá de estos ecosistemas, podemos encontrar otro tipo de plantas o flores que, a simple vista, pensaríamos que son originarios de otros lugares, como el propio Hawái. ¿Por qué? Pues porque en las islas podemos encontrar un tipo de flor que nos recuerda a esas que se utilizan en el archipiélago americano para dar la bienvenida a los turistas o para hacer sus bailes tradicionales.

Así lo explica el creador de contenido @gui_hierbajo en una de sus publicaciones en la red social Instagram, quien, mostrando esta planta, concretamente una plumeria rubra, aclara que "no es una planta hawaiana".

Plumeria

En concreto, los árboles del género plumeria tiene varias subespecies, siendo una de las más comunes la ya nombrada plumeria rubra. Esta, a su vez, "tiene muchos nombres comunes", añade, que van desde 'frangipani' a flor de mayo, flor de cera o sacuanjoque, flor de cuervo o flor de la cruz, entre otros.

Origen

Aunque por su estética pueda parecer que es una planta hawaiana, según explica en su publicación, son nativas de las regiones tropicales y subtropicales del continente americano. Concretamente, de países como México, Guatemala, El Salvador o Nicaragua, de dónde es símbolo nacional.

Un ejemplar de Plumeria rubra / Wikipedia

Aun así, en Canarias es muy cultivada.

Curiosidad

Como curiosidad, el creador de contenido destaca que uno de sus nombres propios 'frangipani', proviene de un marqués italiano que popularizó un perfume en base a esta flor.