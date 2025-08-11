Adiós a las tarjetas de embarque: estos son los nuevos billetes para volar este verano

¿Quién no se ha puesto nervioso mientras espera a subir a su avión porque no encuentra su billete? Este es un problema muy común entre los pasajeros que se van de viaje por ocio o por trabajo a algún lugar, y que justo en el momento de pasar el control, no encuentran la documentación necesaria para hacerlo.

Antes, los billetes, el carnet de identidad y el resto de documentos que vamos a necesitar se llevaban en papel, pero ahora, se porta todo en nuestro teléfono móvil. A pesar de este gran avance, aún se nos siguen perdiendo o borrando estas cosas imprescindibles para viajar, por eso, desde las compañías aéreas siguen facilitando el trabajo a sus clientes.

El reconocimiento facial es el futuro para viajar

La nueva moda en los aeropuertos del mundo es sustituir el formato tradicional de control por uno más moderno y sofisticado que utiliza el reconocimiento facial para hacer el control, registro y comprobación de la documentación del pasajero.

Este sistema se utiliza ya en otros campos como la investigación, la psicología o la seguridad, ya que permite acceder fácilmente a los datos registrados de una persona para saber el historial de antecedentes (delictivos o no) y te permite conocer sus emociones muy fácilmente.

Gracias al reconocimiento facial, las empresas pueden hacer:

Control de acceso: Se utiliza para verificar la identidad de las personas que intentan acceder a un área o edificio restringido. Esto puede ser en lugares como oficinas, aeropuertos, prisiones y centros de datos.

Seguridad pública: Se utiliza para identificar a sospechosos o personas de interés en investigaciones criminales. También se puede utilizar para prevenir el crimen, como en el caso del reconocimiento facial en tiempo real en las calles o en los estadios.

Gestión de la identidad: Se utiliza para verificar la identidad de las personas en transacciones, como en el caso de la banca en línea o la verificación de la identidad en los aeropuertos.

Automatización de procesos: Se utiliza para automatizar tareas que normalmente requieren intervención humana, como el registro de asistencia o el pago en tiendas.

Marketing y publicidad: Se utiliza para identificar a las personas y orientarles con publicidad personalizada.

Entretenimiento: Se utiliza para desbloquear dispositivos, iniciar sesión en cuentas y realizar pagos. También se puede utilizar para crear experiencias personalizadas, como filtros faciales en las redes sociales.

Atención al cliente: Se utiliza para identificar a los clientes y verificar su identidad. También se puede utilizar para analizar las emociones de los clientes y mejorar la experiencia del cliente.

Recursos humanos: Se utiliza para el control de asistencia, la gestión de la identidad y la verificación de antecedentes.

Investigación: Se utiliza para una variedad de propósitos de investigación, como el estudio de las emociones humanas o el desarrollo de nuevos algoritmos de reconocimiento facial.

¿En España hay aerolíneas que utilicen el reconocimiento facial?

Ahora mismo, no son muchas compañías aéreas las que usan el sistema de reconocimiento facial, ni en muchos aeropuertos está disponible el equipo necesario para llevarlo a cabo con seguridad.

AENA explica muy bien en su página web para qué sirve este método: “El sistema de reconocimiento facial de Aena permite, mediante un único registro inicial, cruzar el filtro de seguridad y embarcar de forma más ágil sin necesidad de mostrar el DNI, pasaporte o tarjeta de embarque”.

Actualmente, 4 aerolíneas, todas ellas españolas, te permiten subir a los aviones gracias al reconocimiento facial:

Air Europa

Binter

Iberia

Vueling

Sin embargo, debes tener muy en cuenta que este método no te sirve para viajar a todos los aeropuertos de España, ya que solo te deja entre ciudades que tengan ambas el sistema moderno, por lo que si a la vuelta estás en un lugar donde no se usa, tendrás que subir con el método original. Los aeropuertos que cuentan con él son:

Adolfo Suárez Madrid-Barajas

Josep Tarradellas Barcelona-El Prat

Palma de Mallorca

Gran Canaria

Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna

Ibiza

Menorca

¿Cómo se utiliza el reconocimiento facial para viajar?

Para utilizarlo no es tan fácil como llegar al aeropuerto y ya, porque los pasajeros tendrán que descargarse la APP de AENA, la de tu aerolínea favorita o tendrán que acudir al quiosco de reconocimiento facial en el aeropuerto más cercano y regístrate. También es imprescindible tener el DNI 3.0, 4.0, NIE o pasaporte electrónico para hacer este proceso.

Así se utiliza el reconocimiento facial en AENA / AENA

Para ello, solo necesitas tu fotografía y tu documento de identificación, ya sea tu DNI, NIE o Pasaporte. Se recomienda registrar ambos documentos para viajar sin problemas a destinos nacionales e internacionales. Una vez registrado, podrás disfrutar de la comodidad de no tener que mostrar tu documentación en los siguientes pasos del proceso de vuelo.

Es importante destacar que la participación en este programa es voluntaria y que siempre tendrás la opción de utilizar los accesos estándar. Además, el registro es válido para todos tus vuelos con las aerolíneas participantes, independientemente de cómo hayas realizado el proceso, y se mantendrá activo mientras tu documento de identificación esté vigente.

Se espera que próximamente se implante en más aeropuertos el reconocimiento facial.