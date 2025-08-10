El truco que no te habían contado para cocinar pescado sin olor

El ejemplo perfecto para comprobarlo son las sardinas: baratas, de temporada, sabrosas… y con fama de perfumar la casa durante horas

Pescado a la parrilla

Pescado a la parrilla

Jaime Pérez

Santa Cruz de Tenerife

Cocinar pescado en casa es una de las formas más sencillas y saludables de sumar proteínas de calidad y omega-3 al menú semanal.

El problema no suele estar en la técnica, sino en el “después”: humo, salpicaduras y ese olor persistente que se queda a vivir en la cocina, sobre todo en pisos pequeños o con poca ventilación. Por eso muchos renuncian a planchas y sartenes y acaban recurriendo siempre al horno o a la conserva.

El ejemplo perfecto son las sardinas: baratas, de temporada, sabrosas… y con fama de perfumar la casa durante horas. La buena noticia es que existe un método casero, rápido y limpio, que reduce el olor de forma notable y evita que se peguen: cocinarlas sobre papel de horno colocado en la sartén.

A continuación te contamos cómo se hace, por qué funciona y qué límites tiene para que puedas disfrutar de sardinas recién hechas sin arrepentirte después.

Cómo hacerlo (paso a paso)

  1. Prepara las sardinas: pide en la pescadería que las evisceren y, si quieres, que retiren la cabeza. Es el truco que más reduce el olor de base. Seca con papel.
  2. Forra la sartén: coloca una lámina de papel de horno recortada al diámetro (que no sobresalga del borde). Unta unas gotas de aceite y extiéndelas.
  3. Cocina a calor medio: pon las sardinas sobre el papel, sala y dora 2–3 minutos por lado. Si quieres cero salpicaduras y menos olor, cubre con otra lámina formando un “paquete” (tipo papillote) y da la vuelta a mitad de cocción.
  4. Renueva el aire: abre ventana o enciende el extractor; el olor residual será mucho menor que a la plancha directa.

Alternativa: horno o freidora de aire, siempre sobre papel de horno o aluminio; son opciones aún más “limpias” en olor.

Por qué reduce el olor

  • El papel de horno (papel sulfurizado) crea una barrera que limita la proyección de gotas y vapores; si haces un paquete, contiene aún más los compuestos olorosos.
  • Al no haber contacto directo del pescado con el metal muy caliente, hay menos humo y compuestos que “se peguen” a la cocina.
  • Eviscerar y limpiar reduce la liberación de trimetilamina (TMA), principal responsable del olor a “pescado”.

Seguridad y límites

  • El papel de horno resiste temperaturas de horno doméstico; úsalo a fuego medio y sin que toque la llama (recorta sobrantes). La mayoría de guías sitúan su uso seguro hasta aprox. 220–230 °C / 420–450 °F; consulta la etiqueta de tu marca.
  • Este truco reduce el olor, no lo elimina por completo. Ventila y evita sobrecocer (más humo = más olor).

La receta, en corto

  • Ingredientes: sardinas, sal, aceite (opcional ajo/limón).
  • Método “sartén + papel”: papel en la sartén + pizca de aceite → sardinas 2–3 min/lado a fuego medio.
  • Método “paquete”: papel de horno o aluminio envolviendo las sardinas en la sartén/plancha u horno 8–10 min. (menos olor, cero salpicaduras).

Noticias relacionadas y más

En este “truco de la abuela” encontrarás una forma sencilla, barata y más limpia de disfrutar de este pescado en temporada sin que la casa huela durante horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents