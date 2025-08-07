La señal que nos envían nuestros perros y que en muchos casos malinterpretamos

Quienes tenemos perros en casa, somos capaces de identificar cada gesto de nuestra mascota. Conocemos cómo mueve la cola cuando llegamos a casa, los ojitos de pena que ponen cuando quieren pedirnos algo y hasta cómo cambia su ladrido según la situación en la que se encuentra.

Sin embargo, al parecer hay un gesto de los perros que muchos hemos malinterpretado toda la vida. Así lo han desvelado en Branni Podcast (@branni_podcast en Instagram), donde una experta ha dejado claro qué significa que un perro te lama.

Sí, la mayoría de las personas, si no todas, entendemos que los lametones de nuestras mascotas son una muestra de afecto y cariño. Y, por supuesto, en muchos casos puede ser así. Sin embargo, también hay excepciones y puede que no estemos identificando lo que nuestro perro quiere contarnos.

La razón de los lametones

En el vídeo publicado en redes sociales, la experta Alba de @olfateandoelmundo explica cuáles son las señales que más se malinterpretan. Y, entre ellas, los lamidos son la estrella, tanto los que se hacen a sí mismos como a las personas. Así, aunque en la mayoría de ocasiones pensemos que es algo bueno y "lo romantizamos".

Sin embargo, aclara: "En muchas ocasiones nos están diciendo que están incómodos". Además, expone que la forma más clara de preguntarle a un perro si quiere ser tocado es "mostrarle las manos". "Cuando te chupa esa mano, te están diciendo: Esa mano me está preocupando, a ver dónde la vas a poner", matiza.