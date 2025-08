De parranda con el 'No cambié': el éxito de Tamara al más puro estilo canario

No cambié, no cambié, no cambié

No cambié, no cambié, no cambié

Sigo siendo la misma pero ya no sufro por tu querer

Te equivocas al pensar que he cambiado

Sigo siendo la misma de ayer

En mi vida sucedió algo bello

Y por eso distinta me ves

Conseguí borrarte de mi mente

Y mi llanto hoy alegría es

No cambié, no cambié, no cambié

No cambié, no cambié, no cambié

Sigo siendo la misma pero ya no sufro por tu querer