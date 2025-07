La casa de La Orotava que promueve el ecosistema tradicional de la zona

"Donde ahora hay una casa, antes había un ecosistema. Qué mejor que cuidar lo nuestro plantando lo de aquí". Esta es la publicación que ha realizado el creador digital Marcos en su cuenta de Instagram @biolomarcos. Un texto que acompaña a un vídeo con el que ayuda a concienciar sobre la importante de mantener nuestro patrimonio natural, aunque haya desaparecido de algunos espacios a causa de la construcción.

De hecho, en su publicación, demuestra cómo los propietarios de una vivienda de La Orotava han querido volver a los orígenes, plantando especies que ya existían en la zona años atrás.

"Paseaba el otro día por La Orotava y algo me hizo parar en seco", expone en su vídeo. Y no es para menos, ya que encontrar especies autóctonas como ornamento de una vivienda no suele ser habitual.

Casa canaria

Aunque el creador digital aclara que "a simple vista parece una casa canaria más", la verdad es que cuenta con alguna particularidad: "La vegetación de su entrada cuenta una historia diferente".

Así, explica que la vivienda no solo cuenta con especies de flora canaria, sino que se trata de especies que deberían estar en esa zona si no se hubiera urbanizado, el bosque termo-esclerófilo. En concreto, la puerta está flanqueada por dos palmeras canarias y, además, hay un seto de vinagreras en el jardín de la fachada.

"Plantar estas especies es mucho más que decorar, es plantar futuro", afirma el creador de contenidos.