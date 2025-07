Así es el truco definitivo (y muy sencillo) para ventilar tu coche este verano en menos de 30 segundos

Sales del trabajo, abres el coche y te golpea una bocanada de aire a más de 50 grados. Antes de encender el aire acondicionado a tope, prueba este truco popularizado en Japón: renueva el aire del habitáculo en medio minuto sin gastar combustible.

Para ello, todo lo que tienes que hacer es:

Baja completamente una ventanilla (la trasera derecha, por ejemplo). Abre y cierra la puerta del lado opuesto (delantero izquierdo) unas 5–6 veces, con ritmo continuo pero sin portazos violentos. Repite si quieres con el otro lado (ventanilla trasera izquierda / puerta delantera derecha). Sube las ventanillas, entra y ahora sí, enciende el aire acondicionado: enfriará mucho más rápido.

¿Por qué funciona?

Cada vez que abres y cierras la puerta, empujas hacia fuera el aire sobrecalentado. La ventanilla abierta actúa como una válvula de escape y se crea un flujo forzado que renueva el volumen del habitáculo más deprisa que dejando todas las ventanas abiertas sin movimiento.

Para hacerlo bien (y no cargarte nada dentro del automóvil) es importante seguir estos consejos:

No des portazos : la idea es bombear aire, no romper bisagras. Golpes moderados bastan.

: la idea es bombear aire, no romper bisagras. Golpes moderados bastan. Evita hacerlo bajo lluvia o en calles polvorientas : podrías meter humedad o polvo.

: podrías meter humedad o polvo. Si llevas niños o mascotas dentro, no uses el método : el movimiento de la puerta puede asustarlos o atraparlos.

: el movimiento de la puerta puede asustarlos o atraparlos. Combínalo con parasoles y un poco de sombra: cuanto menos suba la temperatura de partida, mejor funcionará.

Alternativas y mejoras rápidas

Modo “recirculación” off al principio : así el aire acondicionado expulsa el aire caliente en lugar de reciclarlo.

: así el aire acondicionado expulsa el aire caliente en lugar de reciclarlo. Abrir todas las ventanillas 10 segundos mientras arrancas también ayuda, pero el “bombeo” es más eficaz cuando el coche está muy caliente.

mientras arrancas también ayuda, pero el “bombeo” es más eficaz cuando el coche está muy caliente. Ventiladores solares para el cristal : mantienen una ligera extracción de aire mientras estás aparcado.

: mantienen una ligera extracción de aire mientras estás aparcado. Fundas o mantas térmicas en el volante y los asientos infantiles: evitarás quemarte al sentarte.

No vas a dañar sensores ni airbags laterales siempre que no des portazos: están inactivos y no se disparan por abrir y cerrar la puerta. El método funciona igual en SUV o furgonetas, aunque quizá necesites algún ciclo más o abrir dos ventanillas para que el aire fluya bien.

La bajada de temperatura depende del calor acumulado y de las veces que bombee­s el aire, pero el alivio se nota casi al instante y el aire acondicionado terminará de enfriar más rápido y con menos consumo.

Noticias relacionadas Soy mecánico y este es el motivo por el que nunca dejo encendido el aire acondicionado de mi coche cuando lo paro

Por todo ello, el “método japonés” se convierte en una alternativa sencilla, gratis y que aprovecha principios básicos de presión y flujo de aire para sacar el calor acumulado en el coche. Úsalo como primer paso antes de poner el aire acondicionado y convertirás ese horno sobre ruedas en un vehículo habitable en cuestión de segundos.