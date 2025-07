Soy mecánico y este es el motivo por el que nunca dejo encendido el aire acondicionado de mu coche cuando lo paro

No se puede conducir ahora si no tienes encendido el aire acondicionado de tu coche, Las altas temperaturas te obligan a llevar siempre encendido este aparato de tu vehículo si no te quieres achicharrar mientras vas al trabajo o de viaje. Sin embargo, una vez que apagues el motor, desactivarlo si no quieres que te ocurra esto.

José Juan, mecánico de Talleres Ebenezer, ha compartido a través de un vídeo en redes sociales una advertencia que muchos conductores suelen pasar por alto, dejar el aire acondicionado enchufado al arrancar o apagar el coche puede ser perjudicial para el sistema del vehículo a largo plazo afectando al rendimiento y la durabilidad de tu automóvil.

Muchos vehículos modernos ya apagan aire acondicionado automáticamente con el coche, sin embargo, este sistema genera una carga innecesaria en el sistema cada vez que el vehículo se pone en marcha o se detiene.

"El coche no entiende cuando se está parando. Cuando tú cortas la corriente, el coche se para. Ahí está todo muy bien, pero esa caída de tensión hace que el aire acondicionado no esté en la posición de parada, está en la posición de funcionamiento", explica el mecánico.

No cargues el sistema

El experto señala que este fallo puede ocasionar un esfuerzo extra en componentes como el compresor, la correa auxiliar o el ventilador del condensador, lo que a la larga puede traducirse en averías costosas. "El compresor va a tener una inercia, una fuerza, la correa auxiliar un arrastre. Por todo eso, debemos de quitarlo antes de parar el coche", advierte.

Además del desgaste mecánico, tener el aire acondicionado encendido supone un mayor consumo de energía, ya sea de gasolina o batería, según el tipo de vehículo. En coches de combustión, se estima que puede aumentar el consumo entre un 5% y un 10%, especialmente si se usa a máxima potencia. En vehículos eléctricos o híbridos, el aire acondicionado también reduce la autonomía al requerir energía directa de la batería.

También se recomienda pisar el embrague antes de apagar el motor para reducir la carga, desconectar el aire acondicionado manualmente unos segundos antes de detener el coche puede marcar la diferencia. "La suma de pequeños detalles en la conservación de un vehículo va a hacer que dure muchos más kilómetros, muchos más años y te dé muchas menos averías", concluye el profesional.

Este consejo es clave para prolongar la vida útil del sistema de climatización y del vehículo en general.