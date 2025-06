Cuidado con la “estafa de la doble llamada”: así intentan cambiarte de compañía sin que lo sepas

La “doble llamada” es una técnica fraudulenta usada por delincuentes para conseguir que cambies de compañía telefónica sin darte cuenta o sin tu autorización real.

Este engaño combina la suplantación de identidad de tu operadora actual con una falsa llamada posterior desde otra empresa. El objetivo: manipularte emocionalmente para que aceptes una portabilidad que no has solicitado conscientemente.

¿Cómo actúan los estafadores?

El proceso se desarrolla normalmente en tres fases encadenadas que buscan confundirte y ganarse tu confianza:

1. Primera llamada: falsa oferta de tu operadora

Un supuesto agente te llama desde un número que puede parecer oficial. Se presenta como representante de tu operadora actual y te ofrece una promoción exclusiva: mejoras en la tarifa, más datos, descuentos temporales...

Todo parece real. Incluso pueden conocer datos básicos sobre ti. La conversación genera confianza y hace que aceptes verbalmente la propuesta.

2. Petición de un código SMS

Poco después, puede que te pidan que confirmes la oferta mediante un código que vas a recibir por mensaje. ¡Atención! Este código puede ser una clave de verificación que, si se la proporcionas, permitirá al estafador acceder a tu cuenta o iniciar el cambio de operadora sin que lo sepas realmente.

3. Segunda llamada: anulan la oferta y generan enfado

Al cabo de unas horas o días, otro supuesto operador te llama para anular la oferta anterior, alegando algún problema técnico o que ya no cumples las condiciones. Esto suele generar frustración y desconfianza hacia tu compañía actual.

4. Tercera llamada: llega la supuesta “solución” de otra compañía

Justo después, recibes una llamada de una nueva operadora (esta vez real o no), que “por casualidad” te ofrece una promoción muy similar a la anterior. Aprovechan tu enfado para proponerte una portabilidad inmediata, completando así el fraude.

¿Por qué es peligrosa esta estafa?

Esta práctica puede:

Cambiarte de operadora sin tu consentimiento.

Causarte cortes de servicio y pérdida de línea.

Exponer tus datos personales a terceros sin garantías.

Comprometer tu número de teléfono para usos indebidos.

Cómo protegerte: señales de alerta y buenas prácticas

Para evitar caer en este tipo de fraudes, sigue estas recomendaciones clave:

No compartas códigos por teléfono

Si recibes un SMS con un código y no lo has solicitado tú mismo desde la app o web oficial de tu compañía, no lo compartas con nadie. Puede ser una clave de acceso o validación de portabilidad.

Una mujer atiende una llamada de teléfono. / ED

Desconfía de las llamadas urgentes

Si te presionan para tomar una decisión inmediata con frases como “la oferta caduca hoy” o “solo te la podemos aplicar ahora”, es un motivo para sospechar.

Verifica siempre con tu compañía

Cuelga y llama tú mismo al número oficial de atención al cliente de tu operadora. Así podrás confirmar si la llamada anterior era real o no.

Revisa quién te llama

Si ves un número sospechoso o desconocido, puedes buscarlo en internet antes de devolver la llamada. Existen bases de datos de números utilizados para fraudes.

Protege tus datos

Nunca facilites información personal, bancaria o de acceso a tu cuenta por teléfono, especialmente si no eres tú quien ha iniciado la gestión.

¿Y si ya has sido víctima?

Si sospechas que han iniciado un cambio de operadora sin tu consentimiento:

Contacta de inmediato con tu compañía para frenar el proceso.

Cambia las contraseñas de acceso a tu área de cliente.

Ponte en contacto con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) o la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI).

Considera presentar una denuncia ante la Policía o Guardia Civil.

También puedes recurrir a organizaciones como FACUA o la OCU para asesorarte y reclamar si procede.