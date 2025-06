Este es el truco para evitar pagar la maleta de mano si viajas en Ryanair o Vueling

Llega el verano, lo tienes todo listo para irte de vacaciones, pero cuando vas a cerrar la maleta, la cremallera no llega al final. Esto es algo que nos ha pasado a muchos, y cuando nos vamos en coche o en tren no pasa nada, pero el problema es muy grave si viajamos en avión. Para que no te pase esto, un tiktoker explica el truco para preparar tu equipaje.

Las compañías de bajo coste como Ryanair, Vueling o EasyJet han limitado al máximo lo que se puede llevar sin pagar extra, obligando a muchos pasajeros a abonar suplementos si quieren subir una maleta a cabina.

El cobro por la maleta de mano se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos adicionales para las aerolíneas low cost. En la mayoría de estas compañías, el billete básico solo incluye una bolsa pequeña que quepa bajo el asiento delantero. Subir una maleta de cabina, de hasta 10 kg, puede costar entre 20 y 40 euros adicionales, y si no se paga al hacer la reserva, puede suponer un recargo aún mayor en el aeropuerto. Ante este tipo de problemas, surgen soluciones ingeniosas y eficaces que burlan las políticas de equipaje de las aerolíneas low cost.

El truco para evitar la maleta

Este usuario de TikTok ha compartido un truco para organizar todo el equipaje en una bolsa de tamaño permitido y así ahorrarse el coste de la maleta de mano.

El método consiste en doblar bien la ropa y meterla en bolsas tipo mensajería que lleven un cierre en la parte superior, como las que se usan en los envíos online. Una vez dentro, se extrae el aire al máximo para reducir el volumen. La bolsa de aseo va en la parte superior, mientras que cargadores y objetos pequeños se colocan en bolsillos exteriores. Con esta técnica, afirma, es posible llevar todo lo necesario en un solo bulto sin pagar extra.

El truco ya se ha hecho viral y se suma a los recursos creativos de los viajeros frente a las políticas cada vez más restrictivas de las aerolíneas.