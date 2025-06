Alerta en móviles Android: una experta revela que estas aplicaciones "pueden robarte tus datos bancarios"

Si miras tu móvil, tendrás decenas de aplicaciones, y la mayoría de ellas te las has descargado para una ocasión especial y no la has vuelto a utilizar. Estos programas que se quedan en tu teléfono pueden robarte datos sensibles como contraseñas, cuentas bancarias o mensajes personales. Por eso, una experta en ciberseguridad ha explicado lo que nunca debes aceptar al instalar una app.

La seguridad de los teléfonos móviles es una preocupación de todos, especialmente cuando están en juego nuestros datos bancarios, por eso, @achoesgratis ha lanzado una advertencia a los usuarios de dispositivos Android. Algunas aplicaciones maliciosas pueden acceder a tus mensajes, leer notificaciones e incluso interceptar códigos de verificación bancaria, todo sin que lo notes.

Este tipo de amenaza se basa en la técnica conocida como "ataque de superposición", mediante la cual una app, aparentemente inocente, solicita permisos como: acceso a SMS, notificaciones o incluso superposición de pantalla, lo que le permite capturar información confidencial como contraseñas o códigos de verificación en dos pasos (2FA).

"Con eso pueden interceptar el código 2FA, capturar nuestras contraseñas y hasta simular una sesión bancaria falsa", advierte la experta.

Cómo detectar aplicaciones peligrosas

Para evitar caer en estas trampas, @achoesgratis ofrece una serie de consejos útiles que nos servirán a todos:

Desconfía de las apps que piden permisos innecesarios: Por ejemplo, una linterna que solicita acceso a tus mensajes no tiene justificación. Revisa quién es el desarrollador: Las aplicaciones sin respaldo conocido o con nombres genéricos suelen ser sospechosas. Lee las opiniones de otros usuarios: Muchas reseñas repetidas o escritas en idiomas diferentes pueden ser señal de fraude. Presta atención al comportamiento de tu móvil: Si se calienta más de lo normal, se ralentiza o muestra un consumo elevado de batería, investiga qué apps tienes instaladas.

También recomienda realizar una revisión periódica de seguridad, eliminar aplicaciones que no se usen y no aceptar permisos sin saber exactamente para qué sirven.

Este tipo de amenazas afecta exclusivamente a dispositivos Android, ya que, según afirma la experta, "en iPhone hay una seguridad bestial, por eso los políticos lo tienen".

Por eso, la vigilancia activa del usuario es clave para proteger tus contraseñas y tu dinero.