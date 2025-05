Estas 7 recetas canarias son todo lo que necesitas para celebrar el 30 de mayo

El Día de Canarias se celebra el 30 de mayo, fecha que conmemora la primera sesión del Parlamento de Canarias en 1983. En esta festividad muchos canarios salen a comer a algún restaurante y a pasar el día al aire libre. Hay otros que, en cambio, prefieren pasar en casa la festividad, almorzar en familia y salir a pasear por la tarde. Sea como fuere, el Día de Canarias es una fecha que en muchos hogares sirve de pretexto para elaborar alguna receta típica de cualquiera de nuestras Islas. La gastronomía de las Islas Canarias es rica y saludable con productos del mar y de la tierra que sirven para conformar multitud de platos llenos de sabor: potajes, pucheros, guisos de carne, de pescado e infinidad de postres.

Hoy queremos ponértelo fácil para que no tengas excusa en preparar alguna de las siete propuestas de recetas de platos típicos de nuestras islas bañadas por el Atlántico.

El puchero de Tenerife

El puchero es uno de los mejores platos de la cocina tradicional de las Islas, aunque es en Tenerife donde hay una mayor tradición. Es además, un exquisito y contundente plato único. La forma de comerlo es, una vez guisado todo y colado, tomar el caldo primero y, de segundo, las verduras y carnes regadas con un buen chorro de aceite de oliva (hay quien le añade vinagre también). Con el caldo también se puede elaborar un rico escaldón añadiendo gofio y, si gusta, con parte de la carne de las costillas desmenuzadas. Por encima se pone cebolla cruda cortada en brunoise.

Ingredientes

1/2 pollo

1/2 kg de carne de vaca para guisar

1/2 kg costillas de cerdo (frescas o saladas)

1 chorizo opcional

1 trozo de tocino o papada

100 gr de garbanzos remojados de la noche anterior

2 bubangos

1/2 kg de calabaza

2 zanahorias

Un puñado de habichuelas (Unos 100 a 150 gramos)

2 piñas de millo

1 col

2 papas grandes

1 batata mediana

2 peras

Aceite de oliva virgen extra

Vinagre de vino blanco

Sal

Elaboración

Lo importante es que cada ingrediente esté en su punto cuando se vaya a servir. Puede que resulte algo complicado de hacer, pero no lo es. El tiempo de cocción puede variar, pero aprximadamente se tarda una hora y media en tenerlo listo.

En un caldero grande, el más grande que se tenga, se pone en primer lugar los garbanzos, que tienen que estar en remojo desde la noche anterior; la carne de vaca, las costillas de cerdo y se cubre todo con bastante agua (toda la que quepa sin que se llegue a rebosar). El agua se irá consumiendo y se tienen que añadir el resto de ingredientes según vaya avanzando la cocción. Se añade sal y se deja guisar durante unos 30 minutos.

Transcurrido ese tiempo se añade el pollo y las piñas de millo peladas y cortadas en trozos; se deja guisar unos 20 minutos más.

Llegado ese punto de la cocción se incorporan las habichuelas, cortadas en trozos de unos cuatro a cinco centímetros, y las zanahorias. Se guisa unos 5 minutos.

Ahora llega el momento de añadir las papas lavadas, cortadas en cuatro trozos, la batata también cortada en cuatro trozos y la col igualmente cortada en cuatro trozos, y se sigue cocinando 5 minutos.

Por último, se añaden los bubangos, la calabaza y las peras (todo con la piel y cortados en cuatro trozos), se deja 20 minutos más. Llegados a ese punto, se comprueba que esté todo guisado y se cuela el caldo.

Plato de puchero en una imagen de archivo. / ED

El sancocho de pescado de Gran Canaria

El sancocho es un plato tradicional de la gastronomía canaria, muy típico en Gran Canaria. Es más típico de la Semana Santa, especialmente del Viernes Santo, aunque se elabora durante todo el año. Para preparar la receta necesitamos pescado salado que puede ser corvina, cherne, bacalao o samas. El pescado se cocina junto a un guiso de papas y batatas y se sirve acompañado de la tradicional pella de gofio y mojo rojo.

Existen algunas teorías que hablan del origen de la elaboración del sancocho canario, que indudablemente proviene del pescado seco y salado, pero, sin embargo, se cree que su origen está vinculado a los portugueses que se asentaron en las islas. La idea del pescado seco y salado no llegó a todos los lugares de la Isla por igual, en el centro de Gran Canaria tardó un tiempo en llegar, pero cuando lo hizo se convirtió en un plato principal.

En cada parte de la isla se prepara de una forma diferente. En el sur, se hace con cherne o congrio, papas y batata, en cambio, en el norte se prefiere utilizar otro tipo de pescado como es la corvina acompañada de verduras.

Ingredientes

Un kilo de cherne salado.

Un kilo de papas.

Medio kilo de batatas (boniato).

Unos 500 gramos de gofio para la pella.

Sal.

Azúcar.

Agua.

Mojo.

Aceite.

Vinagre.

Preparación

Lo primero será dejar el pescado desalado antes de realizar la cocción. Se colocará en un recipiente con agua durante 24 horas, cambiando el agua unas 5-6 veces.

Una vez tengas ya el pescado desalado por completo, puedes ir pelando las papas y las batatas. Las introduces en el caldero con agua, esta vez sin sal, añades el pescado.

Normalmente, se cocina antes el pescado que las papas y la batata. Si es así, retira el pescado cuando veas que está hecho y continúa hirviéndolas.

Ahora le toca el turno a uno de los ingredientes que le da el toque especial al sancocho canario: el mojo.

Para preparar el mojo te hará falta aceite, vinagre, sal, pimentón, ajos y comino. En algunos hogares se le añade pimiento rojo para darle un toque de color. La preparación es muy fácil, añade todos los ingredientes juntos en una batidora y los mezclas bien.

Para preparar la pella solo te bastará con agua, azúcar y gofio. También se le añade en algunas ocasiones plátano, nueces, miel o almendras, para darle un toque dulzón y especial a la pella.

Vierte el gofio en un bol, añade azúcar y ve poniendo agua hasta que quede una masa bien compacta, en ese momento la pella estará conformada y lista para disfrutar. (Sobre la preparación de la pella de gofio podríamos dedicar un capítulo para él solo porque hay muchas maneras o trucos para hacerla).

Una vez tengas todo acabado, únicamente te faltará montarlo todo: poner el pescado, las papas y la batata, por encima el mojo y a un lado algunas rodajas de pella de gofio.

Atún en adobo de Lanzarote

Un plato típico de Lanzarote es el atún en adobo, que se cocina con un majado hecho a base de ajos, pimienta, laurel, pimentón, aceite, tomillo, orégano, vinagre y sal. Esta mezcla de ingredientes da como resultado un plato muy rico y aromático que combina perfectamente con la maravilla que es este pescado.

Ingredientes

1 kg de atún fresco cortado en tacos

1 cabeza de ajos

1 vaso de aceite de oliva

1 vaso de vinagre de vino

2 pimientas de la puta la madre

1 cucharadita de pimentón

Orégano

Tomillo

Laurel

Sal

Preparación

Primero, limpiaremos el atún y quitaremos tanto la piel como las espinas. Cortaremos el atún en filetes gruesos de unos 4 centímetros y los cortaremos en tacos, intentando que queden lo más cuadrados posible. Cuando el atún este limpio lo pondremos en un recipiente y lo reservaremos.

En un recipiente aparte, prepararemos una mezcla de ajos, pimienta, pimentón, orégano, tomillo, laurel y sal al gusto y machacaremos todo esto. Una vez esté todo machacado, lo introduciremos en un vaso de aceite de oliva y lo mezclaremos todo bien.

Añadiremos el aceite con todos los productos machacados por encima del atún, y seguidamente un vaso de vinagre de vino. Lo mezclamos todo muy bien y lo dejaremos en maceración de un día para el otro.

Atún en adobo

Al día siguiente, sacaremos el atún y lo freiremos bien escurrido en un poco de aceite de oliva.

Tendremos que tener cuidado de que no quede muy frito, le daremos unas vueltas en la sartén para que quede bien y lo sacaremos de la sartén.

Cuando tengamos todo el atún frito, lo pasaremos a una cazuela y añadiremos de golpe todo el adobo que usamos para la maceración. Lo cocinaremos, aunque no mucho, pues de lo contrario el atún se secaría demasiado. Apenas dejamos que se evapore el alcohol del vinagre a fuego fuerte y en cuestión de 8 ó 10 minutos apartamos del fuego.

Para emplatar le añadiremos un poco de la salsa obtenida por encima del atún y lo acompañaremos con unas papas guisadas en agua y sal y un buen vino blanco seco.

La carne de cabra de Fuerteventura

La cabra majorera tiene un fuerte impacto en la gastronomía de Fuerteventura: con la leche se hace uno de los mejores quesos del mundo y su carne se utiliza en el tradicional puchero o en distintas variantes de guisos en salsa.

Ingredientes

2 kilos de carne de cabra

2 pimientos dulces

3 cabezas de ajo

4 cebollas pequeñas

Un poco de perejil,

Tomillo,

2 hojas de laurel

Nuez moscada rallada

2 pimientas quemonas

1 cucharada de pimentón

Vino blanco para cubrir la carne en el caldero

4 cucharadas de aceite de oliva

Papas

Preparación

Se parte la carne en trocitos, se le limpia del cebo o grasa y se hierve en un caldero unos minutos. Luego se escurre el agua, se dora la carne en un poquito si se quiere, con un buen chorro de aceite de oliva majorero, y el resto de los ingredientes se pone todo directamente en el caldero, o se hace una fritura con parte de ello.

Las cabezas de ajos y las cebollas se ponen enteras, y si son grandes se pone menos cantidad, pero en trozos.

Guiso de carne de cabra

Si la salsa se merma mucho antes de estar la carne cocinada se le añade agua hirviendo, pero no más vino porque se puede poner ácida. A unos 20 minutos antes de apagar el fuego, se le añaden las papas en cantidad suficiente según los comensales.

El Escacho de La Palma

Ingredientes

1 pimienta «quemona»

2 dientes de ajo

1/4 de cucharada de sal

1/4 cucharilla de cominos

1/2 tacita de aceite.

1/2 de vinagre

1/2 kilo de papas

Gofio

300 gramos de queso duro picado

1/2 tacita de agua sobrante de sancochar las papas

Preparación

Escacho palmero

Abrimos la pimienta, a la que le extraemos el corazón y las semillas, luego se pasa por agua caliente, raspamos las venas y la colocamos en el mortero. Pelamos los ajos y los unimos a la pimienta añadiéndole la sal y los cominos; los majamos muy bien. Añadimos el aceite y el vinagre y lo removemos todo hasta que se mezcle muy bien.

Pelamos las papas, las sancochamos en agua y una vez que estén tiernas las escurrimos -guardando el agua-, les echamos sal y se escachan en un lebrillo.

Le añadimos el mojo que hicimos anteriormente, media taza pequeña del agua sobrante de las papas y lo mezclamos todo muy bien.

Le vamos añadiendo el gofio poco a poco hasta que podamos formar una masa, añadimos queso y se bate todo hasta transformarlo en una suculenta pella que se lleva hasta la mesa en una bandeja alargada.

Lo cortamos en rodajas y lo servimos. Lo podemos acompañar con el potaje o con un buen vino.

El potaje de berros de La Gomera

La preparación del potaje de berros varía ligeramente según cada cocinero y familia, pero en general, los ingredientes principales incluyen los berros, papas, calabaza, cebolla, costillas, judías, ajo, aceite de oliva y sal. El potaje se cocina a fuego lento, permitiendo que los sabores se mezclen y se intensifiquen.

Si no lo has probado, te recomendamos que sigas esta receta paso a paso. No te arrepentirás.

Ingredientes

1 manojo berros

1/2 pimiento

1 o 2 piñas de millo

1 bubango mediano

100 gramos de calabaza

200 gramos de judías pintas (en remojo desde la noche anterior)

300 gramos de costillas saladas (en remojo desde la noche anterior)

4 o 5 cucharas de aceite de oliva

1 cebolla mediana

5 dientes de ajo

1 cucharadita de cominos molidos (opcional)

Cilantro

Perejil

3 papas medianas

1 litro y medio o 2 de agua

Preparación

En una olla echamos el agua, las costillas y las judías, sin añadir más sal a la receta ya que las costillas contienen aún sal aunque las hayamos dejado en remojo desde la noche anterior. Si hay que rectificar de sal siempre tendremos tiempo antes de retirarlo del fuego. Añadimos el aceite, la calabaza, el bubango cortado en dados más o menos grandes y el pimiento también. Lo llevamos al fuego y cuando rompa a hervir echamos la cebolla cortada en cuadrados y las piñas de millo cortadas en tres o cuatro trozos.

Potaje de berros en mortero

Mientras, lavamos muy bien el manojo de berros y lo picamos lo más fino posible (aquí reside parte del truco de que nos quede bien bueno). Pelamos las papas y las troceamos.

Aplastamos un poco toda la verdura que teníamos en el caldero para espesar algo el caldo (pero sin pasarnos) y metemos los berros y las papas. Dejamos cocer durante unos 20 minutos más a fuego medio bajo (lo suficiente como para que haga chup-chup). Si en este punto vemos que nos hemos quedado algo cortos con el agua, le podemos añadir más.

En un mortero o maja de almirez, ponemos los ajos, cilantro, el perejil y el comino molido y hacemos un majado bien trabajado.

Cuando veamos que las papas ya se deshacen con solo pincharlas con un tenedor, es momento de añadir el majado. Dejamos hervir unos minutos más y apagamos el fuego. Y listo.

Las quesadillas de El Hierro

La quesadilla herreña es una de las tartas de queso de España más arraigadas, junto con la quesada pasiega y el flaó ibicenco. El queso que se utiliza es el autóctono, el de la isla, sobre todo el fresco, sin sal, elaborado tras un ordeño reciente de las cabras herreñas.

La receta que detallamos a continuación la dejaron escritados maestras de la cocina herreña: Flora Lilia Barrera Álamo (1932-2019) y Alvarita Padrón (1928-2009).

Ingredientes

1 kilo de queso fresco herreño sin sal

½ kilo de azúcar

200 gramos de harina

3 huevos

½ cucharadita de canela

1 cucharadita de matalahúva

Ralladura de limón

Mantequilla para engrasar el molde

Opcional: una masa de hojaldre

Quesadilla herreña.

Preparación

Precalienta el horno y mientras ralla el queso y agrega los huevos, el azúcar, la piel de limón, la canela, la matalahúva. Mezclar todo muy bien e ir agregando la harina.

Cuando esté todo bien mezclado, se engrasa un molde con un poco de mantequilla. Tradicionalmente se ponía una base de hojaldre o una especie de masa de harina y agua que se endurece un poco con el calor del horno. Si no lo hacemos, tampoco pasa nada. Se reparte la masa en el molde dejando al menos dos dedos sin cubrir, pues subirá.

Se hornea a 180 grados de 40 a 50 minutos aproximadamente. Se saca y se deja enfriar antes de desmoldarlo.