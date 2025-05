"Hemos recibido su currículum": la nueva estafa en la que casi todo el mundo cae

En el complejo y cada vez más digitalizado mundo de la búsqueda de empleo, las estafas han encontrado un nuevo filón. María Aperador, experta en ciberseguridad, ha alertado recientemente sobre una modalidad de fraude que afecta directamente a quienes están activamente enviando currículums y solicitando trabajo en plataformas como LinkedIn, InfoJobs o similares. Bajo la apariencia de una oferta legítima, esta estafa comienza con una frase que cualquiera desearía escuchar: “Hemos recibido su currículum”.

Así es la estafa

El método empleado por los delincuentes es tan simple como efectivo. Todo empieza con una llamada telefónica en la que se hacen pasar por reclutadores de recursos humanos de conocidas plataformas de empleo. Utilizan un tono profesional y aseguran que una empresa está muy interesada en nuestro perfil. Hasta aquí, todo parece normal. Sin embargo, el primer indicio de alerta aparece cuando, en lugar de continuar la comunicación por la vía habitual, te piden que escribas a un número de WhatsApp, generalmente el mismo desde el que te han llamado. A partir de este momento, el usuario entra en el terreno de la estafa.

Ejemplo de un mensaje para estafar a los usuarios. / José Luis Roca

Una vez en contacto por WhatsApp, los estafadores pueden presentarte una oferta de trabajo extremadamente atractiva: sueldos muy por encima de la media, condiciones laborales ideales y supuestas facilidades para empezar “cuanto antes”. Pero hay una condición: para formalizar tu incorporación a la empresa, te piden realizar un pago anticipado. La excusa puede ser variada: coste de formación, trámites administrativos o compra de algún material obligatorio. Sin embargo, una vez realizado el ingreso, el dinero desaparece y los estafadores también.

Robar datos personales

Pero la estafa no termina ahí. En muchos casos, el verdadero objetivo va más allá de un simple pago. Como señala María Aperador, los delincuentes buscan también robar datos personales, llegando a pedir documentos como el DNI o incluso la declaración de la renta. Con esta información pueden suplantar tu identidad y realizar operaciones fraudulentas, como pedir préstamos a tu nombre o contratar servicios que terminarás pagando tú. En cuestión de días, puedes encontrarte con deudas inesperadas y un enorme problema legal.

Este tipo de engaño se aprovecha de la vulnerabilidad emocional de quienes buscan empleo, muchas veces de forma urgente y con necesidades económicas. Por ello, es fundamental estar alerta y aplicar siempre el sentido común: ninguna empresa seria te pedirá dinero por adelantado ni te solicitará datos sensibles a través de canales informales como WhatsApp.

Para protegerse de este tipo de estafas, los expertos en ciberseguridad recomiendan una serie de medidas básicas: verificar siempre la identidad del interlocutor, contactar directamente con la empresa a través de sus canales oficiales, no compartir documentación sensible por medios no seguros y nunca realizar pagos anticipados por procesos de selección. Además, se aconseja denunciar estos intentos ante la Policía Nacional o Guardia Civil, y reportarlos en la misma plataforma donde se detectó la oferta fraudulenta.