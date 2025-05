David Bisbal se sincera: "Es durillo"

Desde que fue segundo finalista en la primera edición de 'Operación Triunfo' en 2001, David Bisbal no ha puesto freno en su carrera musical, y es que el artista se ha convertido en una de las voces españolas más reconocidas a nivel mundial.

El almeriense cuenta con temas icónicos como 'Bulería', 'Ave María' o 'Silencio'. Además, su debut discográfico fue el mejor de todos los concursantes de la primera edición, ya que el álbum 'Corazón latino' se convirtió en uno de los más vendidos de la historia de la música en España: con más de millón y medio de ventas.

'Ave María' marcó un antes y un después en su carrera, y es que hizo historia convirtiéndose en la canción del verano del 2002. El cantante se hizo muy famoso y era reconocido por sus rizos, su patada y su mítica vuelta.

Hace un año y medio que el artista lanzó su primer documental en Movistar +, donde trata los momentos más destacados en sus 20 años en la industria de la música. En este salen sus familiares, sus hermanos y su mujer Rosario Zanetti.

En una de las escenas, el almeriense sale junto a su padre, José Bisbal, que sufre Alzheimer desde hace unos años, y que ve cómo la enfermedad va avanzando día tras día. Por desgracia, no es capaz de reconocer a su hijo.

Ahora, David Bisbal ha aparecido en el cierre de temporada de 'Universo Calleja' y el cantante ha desvelado que viene de una familia de boxeadores: "Mi padre fue campeón de España siete veces en varias categorías".

No obstante, el almeriense ha comentado que el Alzheimer ha afectado a su progenitor: "Llegó un momento que no se acordaba ni de sus nietos. Solamente conoce a mi madre. Es durillo porque cuando voy a abrazar a mi madre se enfada conmigo. Me dice que deje de abrazar a su mujer".

Aun así, el artista ha declarado que lleva muchos años enfermo: "Ya me he acostumbrado, llevamos como quince años así en progresión, pero recuerdo que las primeras veces era difícil. Cuando no te conoce a ti, ni a tu hija ni a tu hermana... Cuando se enfrenta contigo".