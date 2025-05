'La Edad Dorada' regresa este 2025: intrigas familiares, escándalos sociales y nuevas alianzas en MAX

Los ecos de las mansiones de mármol y los salones de ópera volverán a cobrar vida este 2025. MAX aún no ha confirmado la fecha exacta en la que estrenará la esperada tercera temporada de La Edad Dorada (The Gilded Age), la serie de época firmada por Julian Fellowes, creador de Downton Abbey. No obstante, muchas voces apuntan a que los nuevos episodios estarán disponibles en España, cargados de tensiones familiares, transformaciones sociales y nuevas alianzas entre los protagonistas, estarán disponibles a partir de junio.

Nuevas tramas y desafíos para los Russell, los Van Rhijn y los Brook

La tercera entrega se desarrollará con el mismo trasfondo histórico del Nueva York de finales del siglo XIX, un periodo marcado por el auge de la industria, el conflicto de clases y la redefinición de los roles sociales.

Bertha Russell, interpretada por Carrie Coon, seguirá escalando posiciones en la alta sociedad tras su victoria en la “guerra de las óperas”. No obstante, su ambición se topará con nuevos desafíos, entre ellos, un posible matrimonio pactado para su hija Gladys con el Duque de Buckingham. Mientras tanto, George Russell (Morgan Spector) asumirá riesgos en el negocio ferroviario que podrían sacudir la economía familiar.

Del lado de los Van Rhijn/Brook, los roles se invertirán tras la herencia inesperada que recibe Ada (Cynthia Nixon), lo que le otorga el control económico del hogar. Esto generará tensiones con su hermana Agnes (Christine Baranski), acostumbrada a dictar las normas. La joven Marian Brook (Louisa Jacobson), por su parte, se verá dividida entre los mandatos familiares y su incipiente relación con Larry Russell.

Peggy Scott, sufragio femenino y nuevos escenarios

La periodista Peggy Scott (Denée Benton) enfrentará obstáculos personales y profesionales, en una historia que abordará las barreras raciales y de género de la época. Su trama reflejará el ascenso del movimiento sufragista y la lucha de las mujeres por conquistar espacios vetados.

Adelanto de la tercera temporada de 'La Edad Dorada'. / @streammaxes

Además, la serie ampliará su universo narrativo con nuevas localizaciones en Inglaterra, vinculadas al posible enlace aristocrático de Gladys Russell. También se explorarán temas como el divorcio, un asunto polémico y emergente en el siglo XIX.

Un reparto de lujo y el sello Julian Fellowes

La serie mantiene su elenco coral con nombres como Nathan Lane, Audra McDonald, Harry Richardson y Taissa Farmiga. Un total de 34 actores con contrato fijo participarán en esta temporada. Bajo la dirección de Julian Fellowes, los nuevos capítulos combinarán elegancia visual, crítica social y giros argumentales que prometen mantener enganchada a la audiencia.

Dónde ver la temporada 3 de La Edad Dorada

Los ocho episodios de la tercera temporada podrían estar disponibles en MAX España a partir del 23 de junio.