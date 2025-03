¿Por qué los coches nuevos ya no tienen rueda de repuesto? La razón que nadie te cuenta

Hace no mucho tiempo, un coche sin rueda de repuesto era impensable. Hoy, muchos conductores se sorprenden al descubrir que su vehículo nuevo no la incluye. No es un olvido del concesionario, sino una tendencia impulsada por la industria automotriz: la rueda de repuesto está en vías de extinción, pero, ¿por qué? ¿Acaso los fabricantes creen que los neumáticos modernos son indestructibles?

La rueda de repuesto está en desuso

Este es el motivo por el que los fabricantes de coches ya no incluyen la rueda de repuesto:

Regulaciones ambientales

La reducción de peso es una estrategia clave para cumplir con regulaciones ambientales cada vez más estrictas. Una rueda de repuesto puede añadir aproximadamente 20 kg al vehículo, lo que dificulta el logro de objetivos ecológicos y de eficiencia en el consumo de combustible.

Además, los vehículos eléctricos e híbridos son cada vez más populares. Sus baterías ocupan gran parte del espacio disponible, lo que hace más difícil incluir una rueda de repuesto. Algunos fabricantes incluso argumentan que una rueda de repuesto podría dañar la batería en caso de colisión.

Alternativas a la rueda de repuesto

Ante la desaparición de la rueda de repuesto, los conductores deben considerar otras opciones:

Neumáticos run-flat: permiten seguir conduciendo tras un pinchazo, pero solo por unos 80 km.

permiten seguir conduciendo tras un pinchazo, pero solo por unos 80 km. Ruedas de repuesto compactas: son más ligeras y ocupan menos espacio, aunque no son una solución permanente.

son más ligeras y ocupan menos espacio, aunque no son una solución permanente. Kits de reparación de pinchazos: ofrecen una solución rápida, pero no sirven para todos los tipos de daños.

La desaparición de la rueda de repuesto tiene que ver con la eficiencia y el diseño moderno de los vehículos. Aunque las alternativas a la rueda de repuesto pueden ser útiles, es fundamental que los conductores estén preparados para cualquier incidente que pueda surgir en la carretera.