El truco secreto para repetir las fotos de WhatsApp que desaparecen en un segundo

¿Quién no se ha encontrado en una conversación de WhatsApp donde le envían una foto que solo se puede ver por un segundo, la cierra y luego quiere volver a verla? Esto es algo muy habitual entre los adolescentes, quienes, para evitar llenar el almacenamiento de su móvil con archivos innecesarios, utilizan esta función que les permite no descargar imágenes. Otras personas mandan de esta manera archivos privados o sensibles, para que el destinatario solo lo pueda ver una vez. Si eres una de esas personas curiosas que desea volver a ver una foto, no te preocupes, porque una usuaria de TikTok experta en tecnología ha compartido un truco para recuperar esa imagen o video.

Desde diciembre de 2020, WhatsApp revolucionó nuestras conversaciones con los mensajes temporales. Al activar esta función, tus mensajes se desvanecen solos tras 7 días. Luego llegaron las opciones de 24 horas y 90 días, de esta manera, los usuarios podían controlar el almacenamiento y la privacidad de algunas conversaciones, para que así se haga un borrado automático para esas charlas que no necesitas guardar mucho tiempo.

En agosto de 2021, WhatsApp fue más allá, porque llegaron las fotos y videos de visualización única. Los mensajes temporales y la visualización única en WhatsApp ayudan a ahorrar almacenamiento eliminando automáticamente contenido innecesario, evitando que fotos, videos y chats ocupen espacio en el dispositivo. Además, mejoran la seguridad y privacidad al reducir el riesgo de que información sensible quede expuesta o almacenada permanentemente en los teléfonos de otras personas. Sin embargo, existe un método para recuperar estos archivos eliminados automáticamente.

Así puedes volver a ver las fotos instantáneas

La especialista @achoesgratis nos cuenta cómo podemos volver a ver estas fotos que "cuando la has cerrado has dicho 'me cago en la leche', ¿me tenía que haber quedado más tiempo viéndola?". Esas imágenes temporales que desaparecen en un segundo pueden dejarte con ganas de más pero existe un truco infalible para verlas cuando quieras y no perderte ni un detalle, así puedes recuperar esas fotos efímeras y disfrutarlas a tu ritmo, tanto en iPhone como en Android.

El método es muy sencillo, y todo empieza cuando te llega una de esas imágenes de vista única debes seguir estos pasos: abre la foto como siempre, pero antes de que desaparezca, retrocede en tu teléfono. Luego, dirígete a los ajustes, en iPhone lo encuentras en 'Configuración' y en Android también bajo un nombre similar. Una vez ahí, busca la sección de 'Almacenamiento y datos' y entra en 'Administración de almacenamiento'.

Una vez aquí, localiza el contacto que te envió la imagen, haz clic en su nombre y navega hasta los archivos más recientes, que puedes filtrar y ordenar automáticamente. En iPhone, hay una flechita abajo a la izquierda; en Android, la opción de 'más reciente' suele estar arriba. Aunque la imagen no aparezca a simple vista, no te preocupes, porque al hacer clic en el archivo correcto, ahí estará."Es como tener una segunda oportunidad para no perderte nada", asegura un usuario de TikTok que compartió este truco viral en un vídeo que ya está dando de qué hablar.

Eso sí, ten en cuenta que la interfaz cambia un poco según el sistema operativo. En iPhone, las flechas están abajo; en Android, los filtros están arriba. Pero el resultado es el mismo: acceso ilimitado a esas fotos que WhatsApp quería borrar para siempre. Este hack funciona tanto en Android como en iPhone, así que no hay excusas para probarlo.