Soy un camarero y no me gustan las cervezas así: el consejo para no bebértela si tiene este aspecto

Cuando vamos a un bar no siempre salimos con el mismo entusiasmo con el que hemos entrado, porque en algunos locales no se sirve la comida de la mejor calidad. Esto pasa con la cerveza, que en pleno verano es la bebida preferida por muchos, pero que puede ser peligrosa te la sirve con esto.

¿A quién no le gusta un trago refrescante de cerveza en verano? Según algunos estudios, el consumo de cerveza en España alcanzó casi los 60 litros por persona en 2022. Durante el verano, los bares sirven más litros de cerveza que en el resto del año, y por eso no es de extrañar que los grifos a veces no estén en el mejor estado.

Así se identifica la mejor caña de cerveza

El hostelero '@restobarlaspenhas' nos explica que es importante observar una serie de detalles, desde el color del líquido hasta el vaso en el que te lo sirven, porque todo es crucial para beberte la mejor cerveza.

"Di no a las burbujas retenidas, estas burbujas te están indicando que no hay una higiene correcta dentro de la copa", comienza el experto. Sea en copa o vaso, el recipiente donde te la ponen es importante para la calidad de la bebida.

Estas pequeñas burbujas se pueden dar por tres razones: "La primera sería el polvo, la segunda grasa y la tercera un mal aclarado, es decir, que le queden restos de detergente, eso va a impactar negativamente en el sabor de tu caña y probablemente en tu salud".

Las burbujas hacen que no sepa igual

En otro vídeo, el hostelero explica que una excesiva cantidad de burbujas perjudicará gravemente a la calidad de la cerveza.

Él mismo muestra la diferencia entre una cerveza servida en un vaso limpio y otro sucio. "En una copa limpia no encuentras una sola burbuja retenida, pero en una copa sucia tienes una barbaridad de burbujas", concluye el experto.