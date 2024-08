¿Por qué la gente envuelve las maletas en plástico? El truco que todos hacen este verano

Todas las precauciones son pocas cuando viajas en avión y no quieres perder tu equipaje. En Semana Santa se hacen millones de trayectos a diario, y los viajeros siempre tienen temor a olvidar sus pertenencias o a que se las quiten. Una vez has dejado tu maleta en la facturación, estas preocupaciones se incrementan notablemente porque ya no la vuelves a ver hasta que llegas a tu destino.

Internet está lleno de consejos y trucos para estas personas temerosas y desconfiadas, pero hay uno que destaca por encima de todos y que te asegura que tu maleta no sufrirá ningún perjuicio grave. Cada vez más viajeros se apuntan a esta moda de hacer esto con sus equipajes, pero antes de llevarlo a cabo debes saber que existen alternativas más baratas.

Envuelve tus maletas en papel film

En muchos aeropuertos es habitual ver máquinas que te permiten embalar tus maletas en papel transparente, y en según pasa el tiempo, más terminales cuentan con este servicio. Los viajeros llenan estos lugares para que por un precio de 20 euros en algunos casos, recubran tu maleta con esta protección. Gracias a esto, los equipajes se salven de rayaduras, golpes y arañazos, pero lo más importante, no se abrirán jamás. Esta capa extra da una seguridad adicional a los bultos, que se ven doblemente cerrados por este papel.

Sin embargo, hay un problema del que no te protegen, y es que se puedan perder. Cuando tu maleta cruza la línea de mostrador de facturación ya no puedes controlarla, y un error humano o informático puede hacer que si tu vuelo va a París, tu maleta acabe en Londres. Para remediar esto, coloca una etiqueta con la información personal y un QR donde se especifique el propietraio de dicho bulto para que lo pueda recuperar.

El truco casero para ahorrarte los 20 euros

Los viajeros no están dispuestos a gastarse ya esa cantidad de dinero antes de embarcarse en el avión, por eso los más listos se las han ingeniado y han inventado nuevas maneras de hacer esto en casa. La más común de ellas es comprar papel film en el supermercado y envolverla tú mismo. Los rollos de este material no son muy costosos, así que por una cantidad mucho menor a la que vale en el aeropuerto, lo puedes hacer. Otro es ir a un bazar y adquirir un tubo de papel de plástico más grande que cubra la maleta. Los turistas más precavidos deciden ponerle mantas recubriendo la maleta para tener aún más protección, pero cuidado con esto, porque las telas se pueden enganchar y como se dice, 'el remedio puede ser peor que la enfermedad'. Por último, también es importante poner un candado de seguridad a la cerradura para evitar hurtos, así que no olvides ponerlo siempre a tu maleta.