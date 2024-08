La DGT te puede multar con 500 euros por hacer esto

La DGT insiste en su misión por conseguir unas carreteras seguras y sigue lanzando mensaje para la previsión deaccidentes y otras malas prácticas que pongan en peligro a los conductores. El organismo regulador del tráfico prohíbe muchas cosas cuando vas al volante y esta es una de ellas, porque no solo está en juego tu seguridad, sino la del resto del entorno.

Esta práctica es muy común entre muchos conductores, que aun sabiendo que no se puede hacer, siguen cayendo en una multa que puede ser sancionada por muchos motivos. Después del exceso de velocidad, no llevar puesto el cinturón de seguridad y usa el teléfono móvil, esto es en lo que más caen los conductores. La policía pone el foco en quienes lo incumplen y sobre todo en verano, porque ante un clima seco, las consecuencias de no cumplirlo pueden ser catastróficas

500€ y 6 puntos más un posible desastre medioambiental

Fumar en el coche no está prohibido, pero hacerlo mientras conduces es una distracción, y que si la policía lo considera puede ser castigada con entre 40€ y 80€. Se tardan unos 4 segundos en encender un cigarro, en los que se habrán recorrido alrededor de 100 metros en los que pueden ocurrir muchas cosas si se quita la vista de la carretera. La DGT, "aconseja no fumar mientras se conduce porque provoca distracciones, pero no está prohibido. Fumar conduciendo puede ser motivo de multa si los agentes de la vigilancia del tráfico consideran, con fundamento, que supone una distracción al volante".

Una vez acabada la colilla, lo normal es tirarla al cenicero del coche, pero no. Algunos conductores la arrojan por la ventana causando un auténtico peligro para todos. Ese gesto tan temerario, al igual que tirar basura, se convierte en un riesgo para otros conductores. Los más perjudicados son los motoristas y ciclistas, que pueden ser golpeados por esta colilla, perder el equilibrio y acabar cayendo de su vehículo con graves lesiones. Además, ensucia la carretera y el entorno, y sobre todo en verano, es una imprudencia hacerlo porque acabarás destruyendo la naturaleza.

No es la primera vez que arrojar una colilla por la ventana provoca un incendio forestal. Ese gesto está detrás de más del 3% de los fuegos intencionanos por causas humanas. En los últimos 10 años, más de 5.000 hectáreas han ardido por este motivo. Si un agente de policía de caza haciéndolo te castigará con 500€ y 6 puntos, y si la acción tiene consecuencias, esa multa será mayor.