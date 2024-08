Nunca cocines estos alimentos en un airfryer: puede tener graves consecuencias

Las freidoras de aire se han convertido en un electrodoméstico más de nuestra cocina. En pocos años, sus ventas han crecido exponencialmente y son todo un éxito entre los que quieren cocinar algo rápido sin ensuciarse demasiado.

Su pequeño tamaño, facilidad de uso y rapidez han convertido a estas freidoras en una máquina que muchas marcas ya fabrican porque la gente la busca para su casa. En poco menos de unos metros puedes tener las funciones de un horno, una freidora, un tostador y hasta una plancha, todo en uno. Gracias a esto, los hogares que no disponen de mucho espacio para todos los electrodomésticos pueden cocinar fácilmente.

Sin embargo, no todos los alimentos salen igual de buenos. Sea por su tamaño, dificultad para cocinarlos o simplemente, que la máquina no está preparada, aquí te traemos los 11 alimentos que no debes meter en tu freidora de aire.

Verduras congeladas

Los alimentos con un exceso de humedad pueden generar nubes de vapor que impidan una buena cocción. Los productos recién sacados del congelador no se harán bien, así que lo mejor es que vayas a tu frutería más cercana, compres lo que quieras y ya lo metas en tu freidora.

Rebozados líquidos con salsas

Si tienes que aderezar tu carne hazlo luego. Hacer esto antes de cocinarlo hará que la base no se reboce correctamente y pueda quedar blanda.

Pasta o arroz

Los alimentos que requieran agua, mejor cocínalos fuera de la máquina. Además, el exceso de líquido llegará a dañar la freidora.

Rebozados crudos

Las croquetas, mejor a una freidora de aceite. Aquí no se harán bien. Ni estarán rebozadas, ni estarán calientes.

Alimentos altos en grasas

Al igual que las croquetas, meter comidas que tengan mucha grasa hará que no se cocinen bien. La falta del aceite necesario para una buena cocción te dejará sin comer.

Palomitas

Si metes mucho maíz, tendrás muchas palomitas. Si no calculas la cantidad justa, no llegarán a hacerse bien, y solo te quedará maíz quemado. Los pequeños granos también pueden meterse en los conductos y obstruirlos, llegando a romper la freidora.

Quesos

Si calientas el queso al final se derretirá, y dejará una mancha muy difícil de limpiar en la freidora. A los cremosos y blandos les pasará esto fácilmente. Sin embargo, si metes un queso duro y le pones el tiempo justo sí te saldrá riquísimo.

Vegetales de piel gruesa

Todos los alimentos con una capa de piel grande se cocerán por fuera, pero no por dentro. Pélalo antes de meterlo para que se cocine bien.

Harinas sin gluten

Las harinas que no llevan gluten no reaccionan igual a la freidora que una tradicional. Esto afectará a su textura y sabor.

Carnes rojas

Como también ocurre con los alimentos grasosos, meter este tipo de carne aquí hará que no salga tan rica como si la haces fuera de ella.

Alimentos demasiado grandes

Después de todo lo leído, está claro. Ni se harán bien, afectará a la máquina y habrás perdido tu tiempo y tu comida.