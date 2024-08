¿Acabas de volver de vacaciones? Te dejamos los consejos de la OCU para ser más eficiente al poner la lavadora

La vuelta de las vacaciones es, probablemente, uno de los peores momentos del año.

Después de unos días de descanso en la playa o en la montaña, o conociendo nuevas ciudades, toca volver a la rutina. Y, no solo eso, también deshacer las maletas.

Con todo el jaleo de la vuelta de las vacaciones no es de extrañar que a más de uno le dé el síndrome postvacacional.

Lo primero que solemos hacer al entrar en casa después de un largo viaje es soltar las maletas. Y si no eres de los que les gusta dejar las cosas para mañana, probablemente pronto empieces a separar la ropa y poner lavadoras con el objetivo de que no se acumule todo para cuando vuelvas al trabajo.

Pero si llega un punto en el que esta tarea te llega incluso a agobiar o no sabes por dónde empezar, no te preocupes. Te vamos a contar los consejos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) para que esta tarea de obligado cumplimiento sea lo más eficiente posible. Estas sugerencias varían si has ido a la playa o a la montaña.

Vacaciones en la playa

Si has ido a la playa, lo principal es tener especial cuidado con la arena, para evitar que se pase al resto de prendas:

Pon la ropa sucia en una bolsa o sepárala de la que no has usado

o sepárala de la que no has usado Saca la ropa de las maletas y sacude fuerte las prendas para eliminar los restos de arena

para eliminar los restos de arena Limpia el fondo de la maleta para evitar guardarla con arena en su interior

para evitar guardarla con arena en su interior Airea la ropa limpia durante un rato antes de devolverla al armario

Un grupo de gente en la playa. / Canva

Clasifica la ropa sucia por colores y tejidos para poder seleccionar el programa adecuado en la lavadora

para poder seleccionar el programa adecuado en la lavadora Dedica un lavado especial a los bañadores: elige un ciclo delicado y, preferiblemente, agua fría

Sumerge las toallas en agua tibia con un jabón suave unos 30 minutos antes de lavarlas en la lavadora, ya que es posible que estén rígidas debido a la sal

antes de lavarlas en la lavadora, ya que es posible que estén rígidas debido a la sal Lava las cholas de playa con agua y jabón líquido

Vacaciones en la montaña

Por otro lado, si no quieres que tu ropa de senderismo se estropee, ten en cuenta estos consejos:

Separa las prendas según el tejido y color

según el tejido y color La ropa técnica puedes lavarla en la lavadora, pero siempre a menos de 40 ºC

Una pareja haciendo una caminata. / Canva