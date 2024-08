"Very mindful, very demure": la nueva tendencia viral que arrasa en TikTok

Las redes sociales son un caldo de cultivo para las nuevas tendencias y, últimamente, una frase en particular ha capturado la atención de millones de usuarios: very mindful, very demure. Pero, ¿qué significa realmente esta expresión y por qué ha generado tanto revuelo?

Todo comenzó con un video de la influencer Jools Lebron en TikTok. En él, con su característico tono irónico, mostraba un look que calificaba como very mindful, very demure. La idea era satirizar las expectativas sociales sobre la apariencia femenina en el ámbito laboral, especialmente en lo que respecta a la vestimenta y el maquillaje.

¿Qué significa "very mindful, very demure"?

Literalmente, very mindful, very demure se traduce como "muy consciente, muy recatada". Sin embargo, en el contexto de TikTok, esta frase ha adquirido un significado mucho más complejo.

Mindful hace referencia a la práctica de la atención plena, una técnica que busca conectar con el presente y reducir el estrés. Por su parte, el término demure hace referencia a una actitud modesta, recatada y elegante, a menudo asociada a la feminidad tradicional.

Al combinar ambos términos, Jools Lebron crea una imagen irónica de la mujer idealizada, aquella que es a la vez consciente de sí misma y elegantemente discreta.

Más allá del sarcasmo y de TikTok

La popularidad de esta frase va más allá del simple humor. Very mindful, very demure se ha convertido en un reflejo de las tensiones y contradicciones que existen en torno a los roles de género y los estándares de belleza. Al ironizar sobre estas expectativas, la tendencia invita a la reflexión y al cuestionamiento.

El término también ha tenido un impacto significativo en la industria de la moda. Influencers y marcas han adoptado el estilo very mindful, very demure, caracterizado por colores neutros, prendas cómodas y una estética minimalista. Sin embargo, esta tendencia no se limita a seguir las normas establecidas, sino que las subvierte y las reinterpreta, empoderando a las mujeres a definir su propio estilo.

La frase ha trascendido las fronteras de TikTok y ha llegado a otras redes sociales, inspirando memes, canciones y hasta obras de arte. Celebridades como Jenna Ortega o Jennifer López se han sumado a la tendencia, contribuyendo a su difusión.