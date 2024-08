Hacienda empieza a multar a los vendedores de Vinted y Wallapop: este es el límite para que no te llegue ninguna

El Gobierno anunció a principios de año que multaría a los vendedores de webs de productos de segunda mano como vinted o wallapop, y tras muchos meses de espera, Hacienda ya está poniendo las primeras sanciones. Las personas que usan estos portales deben conocer los límites que pone la Agencia Tributaria para que no reciban una notificación de la Administración.

Hacienda limita las ventas en estas webs

Las aplicaciones como Wallapop, Vinted o Milanuncios han pasado de ser simples portales donde particulares se ponían en contacto para vender productos de segunda mano a ser una plataforma de compra y venta de miles de objetos en las que muchos emprendedores y empresarios empiezan a vender sus productos.

Esto ha hecho saltar las alarmas de la Agencia Tributaria, porque hasta el momento estas transacciones no estaban registradas, pero desde este 2024 se tenían que empezar a declarar obligatoriamente para evitar fraudes. El cambio responde a las exigencias de la Unión Europea, que obliga a las plataformas digitales a compartir información fiscal de los vendedores que operan en aplicaciones.

Además, el Gobierno aprobó un Real Decreto para apoyar a la Directiva 2021/514 de la UE, conocida como DAC7. Estas normas buscan alcanzar los siguientes objetivos:

Lucha contra la economía sumergida: Al regular estas plataformas, se busca reducir la economía sumergida, es decir, aquellas actividades económicas que no están declaradas a Hacienda. De esta manera, se obtiene una mayor recaudación fiscal que puede destinarse a servicios públicos.

Al regular estas plataformas, se busca reducir la economía sumergida, es decir, aquellas actividades económicas que no están declaradas a Hacienda. De esta manera, se obtiene una mayor recaudación fiscal que puede destinarse a servicios públicos. Equidad tributaria: Como mencioné antes, es importante que todos los contribuyentes, independientemente del tipo de actividad que realicen, estén sujetos a las mismas obligaciones fiscales.

Como mencioné antes, es importante que todos los contribuyentes, independientemente del tipo de actividad que realicen, estén sujetos a las mismas obligaciones fiscales. Mayor control sobre el mercado de segunda mano: Con estas nuevas medidas, se puede tener un mejor seguimiento del mercado de segunda mano y detectar posibles actividades fraudulentas o de blanqueo de capitales.

Este es el límite para que no te multen

Por suerte para las personas que usan las aplicaciones, las multas no serán para todos, ya que la Agencia Tributaria establece un límite muy claro por el que se tendrán que empezar a declarar los ingresos.

Hacienda obliga a tributar las ventas a las personas que al año hagan más de 30 operaciones de venta de bienes con un importe superior a 2.000 euros.

Si no se alcanza este tope, cada país puede aplicar una ley diferente para este tipo de ventas siendo estas "efectivas, proporcionadas y disuasorias", como se expica en la DAC 7. Aquí en España, estas ventas no están sujetas a impuestos ya que al ser productos de segunda mano no tienen carga tributaria.

Las aplicaciones tranquilizan a sus usuarios

Cuando se anunció que Hacienda iba a empezar a poner multas se empezó a generar confusión entre las personas que utilizan estos portales.

Para aclarar la situación, Vinted mandó un mensaje a sus usuarios explicando la situación: "Puedes estar tranquilo, los impuestos de los miembros de Vinted no se van a ver afectados, ya que la venta de artículos personales no está sujeta a impuestos. Si no recibes noticias nuestras, no tienes que hacer nada. Puedes seguir vendiendo con total tranquilidad".

Pocos vendedores superan el límite

Según datos de Wallapop, menos de un 1% de los usuarios alcanzan estos límites de la directiva europea DAC7, por lo que solo se tendría que pagar impuestos en las ventas cuyo importe supere el precio original, algo que es poco frecuente en las transacciones de segunda mano entre particulares.

Si eres de esas peronas que te toca declarar ingresos tendrás que hacerlo como parte del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) sobre el beneficio obtenido. La tasa impositiva dependerá de la cuantía de tus ingresos y de la legislación fiscal de cada comunidad autónoma.