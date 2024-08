El truco que arrasa en TikTok sobre la limpieza de la vitrocerámica, peligroso e inútil

El impacto de las redes sociales ha crecido exponencialmente en los últimos años, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Estas plataformas se han convertido en una fuente principal de información, aunque, lamentablemente, no siempre es información verificada. A menudo, los consejos y trucos que se comparten en redes sociales provienen de personas sin la formación necesaria, lo que puede llevar a la difusión de contenidos incorrectos o incluso peligrosos.

Un claro ejemplo de este problema es un "truco" viral que ha estado circulando en TikTok durante meses. Este hack sugiere colocar un papel de cocina entre la sartén y la placa de inducción o vitrocerámica, con el objetivo de evitar manchas y rayones en la superficie de la placa. Aunque puede parecer una solución ingeniosa y sencilla, la realidad es que esta práctica puede ser extremadamente peligrosa.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha emitido una advertencia sobre los riesgos que implica seguir este tipo de consejos. Para entender el peligro, es importante conocer cómo funcionan las placas de inducción. Según la OCU, estas placas operan emitiendo ondas electromagnéticas que calientan directamente los recipientes con fondos magnetizables, como las ollas y sartenes. Aunque el cristal de la placa no se calienta de la misma manera que el recipiente, cualquier objeto colocado sobre la superficie, como el papel de cocina, puede calentarse hasta alcanzar temperaturas peligrosamente altas.

Específicamente, el papel de cocina colocado sobre una placa de inducción puede llegar a calentarse hasta los 200ºC, a pesar de que no exista una llama directa. A esa temperatura, es muy probable que el papel se prenda fuego, lo que podría provocar un incendio en la cocina. Este riesgo, sumado al hecho de que las redes sociales amplifican este tipo de trucos sin ningún control ni advertencia, hace que sea esencial estar bien informado antes de seguir cualquier consejo encontrado en internet.

La advertencia de la OCU no es solo una llamada de atención sobre este truco en particular, sino también un recordatorio de que no todo lo que se ve en redes sociales es seguro o recomendable. Es crucial que los usuarios de estas plataformas se tomen el tiempo para investigar y verificar la información que consumen y comparten, especialmente cuando se trata de consejos relacionados con la seguridad en el hogar.

Cómo limpiar la vitrocerámica de manera segura

Mantener la vitrocerámica en perfecto estado es esencial para prolongar su vida útil y garantizar su funcionamiento seguro. Aquí te comparto algunos trucos y consejos para limpiarla de manera eficaz sin correr riesgos.