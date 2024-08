¿Dolor de oídos en el avión? Este truco de TikTok te ayuda a evitarlo

Volar es una experiencia muy enriquecedora, sobre todo si vamos a un sitio de vacaciones. En cuestión de pocas horas, puedes descubrir nuevas culturas y lugares. Sin embargo, subir a un avión puede resultar muy molesto a muchas personas.

Por ejemplo, es muy habitual que, al despegar o aterrizar, se taponen los oídos, una situación que causa dolor. Este malestar se produce por la diferencia de presión entre el aire en el oído medio y el ambiente exterior cuando el avión sube o baja rápidamente. Para aliviar este problema existen algunos trucos, como masticar chicle. Ahora, en TikTok, la cuenta The Ear Nurse ha compartido un truco que se está haciendo muy viral, ya que ha recibido más de 1,8 millones de me gustas.

El truco viral de TikTok

Al parecer, este truco se ha hecho tan conocido debido a su simpleza y efectividad. Solo se necesitan dos objetos: vasos de plástico y toallas de papel caliente. Para conseguirlos, solo tendrás que pedir ayuda a las azafatas, porque están bastante familiarizadas con la solicitud.

“Pídele a tu asistente de vuelo dos vasos de plástico con toallas de papel calientes. Créeme, sabrán exactamente lo que estás pidiendo. Colócalos en ambas orejas para crear un sello hermético", dice el vídeo.

¿Por qué funciona este truco?

Este método funciona porque el calor y el vapor que se acumulan dentro del vaso ayudan a expandir el aire dentro del oído medio, igualando la presión entre el oído interno y el ambiente exterior. Al equilibrar la presión, se reduce la tensión sobre el tímpano, que es lo que causa el dolor. El calor también puede relajar los músculos y nervios alrededor del oído, lo que contribuye al alivio.

Aunque es un truco popular y algunas personas juran por él, no hay evidencia científica sólida que lo respalde. Sin embargo, como es seguro y no invasivo, muchas personas lo encuentran útil, especialmente cuando otros métodos, como mascar chicle o bostezar, no son suficientes para aliviar el dolor de oído al volar.

Otros trucos caseros