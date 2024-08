La Dirección General de Tráfico (DGT) está constantemente trabajando en reducir las muertes en las carreteras, es por eso que vamos viendo nuevas señales o nuevas normativas.

Todas las señales expuestas en las carreteras tiene un significado y un fin, pero cuando una señal tradicional cambia de color surgen las dudas de los conductores.

En España existen unas 400 señalizaciones de diferentes formas y colores, las cuales ofrecen indicaciones para que el tráfico circule correctamente. Se clasifican en cuatro modelos: triangulares, redondas, cuadradas o rectangulares. Las triangulares indican peligro, las cuadradas o rectangulares informan a los conductores y las redondas prohíben u obligan.

Líneas verdes

Las líneas verdes están implantadas en las carreteras con altos tramos de siniestralidad. Estás vías se encuentran con especial vigilancia, ya sea por radares, patrullas o helicópteros.

Estas líneas van acompañadas de una señal vertical que advierte el peligro en la carretera. Cuando se aprecia la señal el objetivo es advertir que la carretera va a sufrir un estrechamiento por lo que se debe reducir la velocidad del vehículo. Los primeros países en implementar está medida fueron Países Bajos y Suecia.

Línea Azul

Las líneas azules se sitúan en las carreteras para señalizar que por esa zona pasa la fibra óptica.

Es común ver en tramos de carreteras esas características líneas pegadas a las blancas, esto se realiza para facilitar la conexión entre territorios.

El cable de fibra óptica está formado por filamentos delgados que reemplazan a los cables metálicos antiguos.

Nueva señal de tráfico verde

Tras la Convención de Viene en 1968 se acordó un sistema igualitario de señalización para todos los países miembros de la Unión Europea.

Las hemos visto por el país vecino, Francia, pero no cabe duda de que pronto llegaran a territorio español por su funcionalidad.

La sustitución del color rojo al verde en las señales de velocidad todavía no lo hemos visto en España porque no se ha aprobado. Esta adaptación de la señal no indica una obligación, sino que es una recomendación. Te sugiere la velocidad a la que sería recomendable circular por esa calzada, pero no te obliga adaptarte a ella. Si no lo hace no será un motivo de sanción.