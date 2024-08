El 'multazo' de la DGT por llevar esto en el coche

Tu coche tiene que ser un lugar seguro para ti y debes estar en un entorno cómodo y sin demasiados objetos que distraigan u obstaculicen tu visión. La DGT se ha fijado en esto y ya ha prohibido llevar cualquier decoración colgando del espejo retrovisor interior del vehículo. Vete despidiendo de tener la medalla del patrón de tu pueblo, el regalo de tu hijo o un ambientador dando vueltas cada vez que tomas una curva porque ahora, no tiene que haber nada delante de tus ojos, solo la carretera.

La norma también afecta a esto, que aunque no sea una prohibición en sí, el exceso de llevarlas incurre en una falta con multa de 200 € aunque sin pérdida de puntos del carnet. Esta es otra de las ocurrencias de la jefatura de tráfico para continuar quitando cosas de la carrocería del vehículo, sin embargo, esto también ayuda a los agentes a tener una mejor visión para comprobar si tu coche está en condiciones de circular y tienes todos los papeles en regla.

Las pegatinas de la ITV son un problema para los conductores

Los propietarios de un coche están en la obligación de pasar la ITV en los plazos establecidos. El tiempo para acudir a la revisión varía según la antigüedad (a partir de los cuatro años se tiene que pasar cada dos y cuando el vehículo cumple los 10, debes ir anualmente). Una vez el mecánico comprueba que todo está bien te entrega una pegatina acreditativa con el año y el mes en el que vence la revisión para poner en la parte superior derecha de la luna delantera. Este procedimiento se repite cada vez que acudes a la inspección técnica, por lo que si no despegas la anterior tu parabrisas puede acabar pareciendo un álbum de cromos con tanta pegatina.

Esto a la policía no le gusta porque acaba tapando la visión del conductor y no permite tener una "superficie acristalada que no permite a su conductor la visibilidad diáfana de la vía", según la norma de la DGT. A los coleccionistas esto no les agradará porque su coche no tendrá el recuerdo de cada día que han acudido a la oficina de la ITV a pagar para que un mecánico oficial del gobierno te diga que puedes ir al trabajo en tu vehículo que no tiene ningún fallo ni nada roto.

Te podrá cer una multa si llevas el parabrisas con muchas pegatinas

Ni muchas ni ninguna, las justas

La DGT establece que los automóviles deben portar una sola pegatina obligatoria. La V-19, la ya mencionada con la ITV pasada, que se pega en la parte superior derecha. En el caso de no llevarla, la multa asciende a los 80 €, pero cuidado, porque si llevas una falsa la multa es de 6.000 € a 12.000 € y penas de cárcel de 6 a 12 meses por falsedad documental. La policía puede comprobar sin necesidad de ver el distintivo si has acudido al taller gracias a los dispositivos que portan las patrullas.

La otra pegatina que puedes llevar en tu luna, que aunque no es obligatoria es muy recomendable, es el distintivo medioambiental para informarnos del nivel de contaminación que emite tu tubo de escape. Te permitirá acceder a ZBE (zonas de bajas emisiones) y ya es necesaria para circular por las zonas urbanas de Madrid, Barcelona, Valencia y otras ciudades que poco a poco lo está implantando. La DGT ya baraja que sea imprescindible tenerla contigo en todas las vías y según el nivel de emisiones tu coche tendrá una que puedes comprobar aquí insertando tu matrícula.

Estas son las etiquedas ambientales para tu vehículo

Las cuatro categorías

0 Emisiones (azul): para vehículos eléctricos e híbridos con una autonomía superior a 40 km.

para vehículos eléctricos e híbridos con una autonomía superior a 40 km. ECO (verde y azul): los eléctricos e híbridos con autonomía inferior a 40 km y los propulsados por gas.

los eléctricos e híbridos con autonomía inferior a 40 km y los propulsados por gas. C (verde): turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculados a partir de enero de 2006 -los diésel, desde enero de 2014-. Así, los vehículos gasolina deben cumplir la normativa Euro 4 y posteriores y, los diésel, la Euro 6.

turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculados a partir de enero de 2006 -los diésel, desde enero de 2014-. Así, los vehículos gasolina deben cumplir la normativa Euro 4 y posteriores y, los diésel, la Euro 6. B (amarilla): para los turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculados a partir de enero del año 2000 -los diésel, desde enero de 2006-. De esta forma, los vehículos gasolina deben cumplir la norma Euro 3 y, los diésel, la Euro 4.

Para obtener una de estas etiquetas tienes que acudir a la oficina de correos, talleres autorizados, gestores administrativos y al Instituto de Estudios de Automoción y pagar 5 €.