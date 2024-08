Estos errores son determinantes para la batería de tu teléfono

El móvil es un elemento fundamental en nuestra vida, en él lo llevamos todo. Debido a la cantidad de tiempo que estamos junto a él ya sea por ocio o por trabajo, es necesario cargarlo diariamente y más si tiene un poco de antigüedad.

Las baterías de estos dispositivos tienen una duración de entre 300 a 500 cagas, una vez superado ese número de cargas el teléfono suelo empezar a tener problemas.

Los errores más comunes

Debes cargar el móvil cuando la batería te avise, nunca dejarlo hasta que se apague. Las nuevas baterías de estos aparatos electrónicos usan baterías de iones de litio y estas no funcionan correctamente cuando se agotan por completo. Tampoco se debe cargar el teléfono cuando no te lo pide. Utilizar siempre el cable original. Cuando utilizas cables baratos y no originales para tus dispositivos es probable que dañen tu batería porque tengan algún defecto o daño. Evitar el uso del teléfono mientras se carga. No jugar, ver series o redes sociales mientras el móvil está conectado a la corriente. Si tienes costumbre de hacerlo, debes cambiar porque esto puede sobrecalentar el teléfono. Alejarlo de ti mientras carga. Lo habitual cuando se está cargando el dispositivo es que se sobrecaliente, por lo que hay que evitar tenerlo cerca. Nunca ponerlo en la almohada o en la cama junto a ti. También hay que evitar tenerlo al sol mientras carga porque eso puede provocar daños en tu teléfono.

Las baterías portátiles

Las baterías portátiles son uno de los aparatos más solicitados en los últimos tiempos, esto se debe a que si llevas una encima no debes depender de un enchufe para cargar tu teléfono móvil.

Estas baterías son fundamentales para cuando viajas que estas todo el día haciendo turismo y utilizas diferentes aplicaciones que puede hacer que tu carga se agote. También, si vas a un festival no pueden faltar para tener carga en el teléfono y poder grabar a todos tus artistas favoritos.

Lo cierto es que no todo el mundo sabes como elegir la batería portátil correcta para su móvil. Para saber cuál es la más adecuada debes conocer los miliamperios de tu dispositivo, ya que si no los conoces es probable que la batería que escojas no te sirva ni para una carga completa.