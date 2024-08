Adiós a los billetes de Euro: el Banco de España los retira de la circulación por este motivo

El Banco de España ha anunciado que va a retirar miles de billetes por valor de millones de euros de la circulación por motivos de seguridad. El organismo que controla el dinero de los españoles hará un gran esfuerzo por garantizar el buen estado de los billetes de 10, 20 y 50 euros.

Los billetes de Euro son un quebradero de cabeza para los falsificadores

Los billetes que llevamos en el bolsillo son mucho más que simples papeles. Son el resultado de una compleja ingeniería diseñada para protegernos de las falsificaciones, porque cada uno cuenta con elementos de seguridad casi invisibles a simple vista, pero que hacen de esta moneda única en el mundo.

Entre alguno de estos métodos se encuentran el papel de algodón, las marcas de agua o las tintas que cambian de color, entre otros.

Los billetes son más que un papel

A diferencia de un papel común, los billetes de euro están fabricados con papel de fibra de algodón puro, lo que les confiere una textura y resistencia únicas, esto hace que tengan unas marcas que solo podemos observar al trasluz que forman parte del propio papel. Estas marcas de agua son difíciles de falsificar y representan un elemento de seguridad fundamental.

También, ciertas zonas del billete presentan tinta que cambia de color según el ángulo de visión, y para dificultar su reproducción, algunos billetes incorporan elementos holográficos que cambian de aspecto al moverlos, revelando imágenes ocultas.

Adiós a los billetes rotos

A pesar de contar con tanta seguridad, los billetes también se desgastan, y esto hace muy difícil diferenciar uno verdadero de uno falso. Para evitar este problema, el Banco de España exigirá unos estándares mínimos de integridad y calidad que facilite el trabajo a los verificadores.

Los billetes rotos, descoloridos, manchados o con inscripciones son a menudo indicadores de intentos de falsificación o también, pueden haber sido marcados por dispositivos de seguridad en casos de robo. Según datos del Banco de España, por cada millón de billetes que se ponen en circulación, se detectan únicamente 13 falsos, lo que habla muy bien de los sistemas de seguridad.

La incidencia aumenta con la llegada del verano, ya que los turistas y otras actividades hacen que sea más fácil poner en circulación billetes falsos, por tanto, el Banco de España ha tomado esta decisión.

¿Qué hago si tengo un billete en mal estado?

Si abres la cartera y ves que tienes un billete que no está del todo bien, no te preocupes. Lo primero que tienes que hacer es separarlos del resto y llevarlos a tu banco para que te los cambie. Las entidades bancarias están obligadas a canjear los billetes deteriorados siempre que se pueda demostrar que el daño no fue intencionado.

Por último, para evitar el problema, nunca aceptes ningún billete sospechoso por su desgaste, y si en algún comercio te dan uno así, puedes exigirle que te lo cambie por otro que sí sea garantía de que es real.