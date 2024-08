¿Quieres pedirte otra cerveza? No utilices esta frase que desquicia a los camareros

La cerveza es una de las bebidas más demandadas en el mundo. Caña, tercio, doble, quinto... existen un montón de maneras de referirnos a ella según la zona de España en la que te encuentres. Nuestro país es el segundo, por detrás de Alemania, elaborador de cerveza de la Unión Europea.

Hay quienes injieren esta bebida diariamente o quienes se la reservan para fines de semana o eventos especiales. Abusar de esta bebida puede provocar graves problemas de salud, más concretamente en el hígado.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) República Checa es el país que más consume esta bebida que puede ser con o sin alcohol. El consumo por persona al año es de nada más y nada menos que de 468 cervezas al año.

¿Cuál es la marca de cerveza más solicitada?

Dependiendo la comunidad autónoma a la que vayas prima una marca de cerveza u otra. Tostada, rubia... la elección de una cerveza varía según el tipo que busques, ya que cada vez existen más categorías de esta bebida.

Estrella Levante triunfa en Murcia, Turia es la cerveza estrella de Valencia, Estrella Galicia en su tierra, Heineken es muy común encontrarla en Canarias o en Andalucía reina la Cruzcampo, peor ¿cuál es la líder en España? La Mahou es una cerveza madrileña que tiene su origen en el año 1890 y se posiciona como número uno en el ranking de cervezas españolas más demandadas.

La hostelería

La hostelería es un trabajo duro que prácticas un gran número de jóvenes, ya que no requiere de experiencia previa en muchos casos y sirve para ganar un poco de dinero. En este trabajo, como en otros muchos, debes aguantar a clientes con la famosa actitud de "cuñao" que no gusta a ningún trabajador.

Los camareros deben escuchar las típicas frases como: `me la has traído vacía´, `ponme otra cerveza que está me la has traído con agujero´ o en el caso de pagar `¿de cuánto es la multa?´ Un sin fin de frases que deben aguantar diariamente en su puesto de trabajo.

Estas frases no tienen ninguna mala intención, pero mientras ellos están disfrutando de una comida con amigos o familia, los camareros están trabajando en temporada alta y con temperaturas elevadas.

El mejor consejo es dejar de hacerte el `gracioso´ y pedir las cosas por su nombre para no desquiciar al camarero que está atendiendo tu mesa.