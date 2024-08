Aviso de la DGT: Si llevas este elemento típico en tu vehículo te estás asegurando una multa

La Dirección General de Tráfico (DGT) es un organismo del Ministerio del Interior de España que se encarga del correcto funcionamiento de la política vial. Su principal objetivo es la seguridad vial y llevar a cabo acciones para reducir los accidentes de tráfico en las carreteras españolas.

Durante el verano muchas familias utilizan sus vehículos u alquilan para disfrutar de su estancia en los lugares elegidos para desconectar.

Funciones de la DGT

La Dirección General de Tráfico tiene como misión cumplir una serie de medidas para asegurar una protección de la política vial.

Gestionar el tráfico. Controlar y regular la cantidad de automóviles en las carreteras, sobre todo cuando son épocas de vacaciones porque hay un incremento de conductores. Seguridad vial. Promover campañas para concienciar a los conductores de los peligros en las carreteras, de esta manera mejorar la seguridad vial. Emisiones de permisos. Extraer y renovar permisos de circulación u otros trámites relacionados. Inspecciones y controles. Supervisión para que se cumplan las normas de tráfico, si es necesario imponer sanciones para el buen cumplimiento. Investigación y estadística. Recoge y analiza los datos de accidentes de tráfico para así mejorar y conseguir reducir el número.

¿Es legal llevar la bola de remolque si no se está utilizando? / ED

¿Cuál es el objeto por el que pueden multarte?

Llevar una bola de remolque en el vehículo puede acarrear una multa de 400 euros si el automóvil no cumple con las reglas. Este artículo no es ilegal, pero debe cumplir una normativa, ya que si no se respeta ese objeto se considera peligroso.

Los motivos por los que llevar una bola de remolque puede llevar a multa:

Obstaculización de la matrícula: Si la matrícula del vehículo no se ve bien por culpa de la bola es un motivo de sanción.

Si la matrícula del vehículo no se ve bien por culpa de la bola es un motivo de sanción. Peligro si colisionas. Este elemento del vehículo puede provocar graves daños a otros vehículos si colisionas con ellos estacionando u en otras circunstancias.

Este elemento del vehículo puede provocar graves daños a otros vehículos si colisionas con ellos estacionando u en otras circunstancias. Normativa. Estas deben ser desmontables, por si no se está utilizando se debe retirar u ocupar para evitar daños. El Reglamento General de Vehículos afirma que no pueden sobresalir elementos adicionales de los vehículos si no son estrictamente necesarios.

La DGT puede ponerte multas por cosas que quizás desconocías, así es que hay que estar informado de las novedades para que no te pillen de sorpresa.