¿Te vas de vacaciones? Te presentamos un sistema casero de riego por goteo para tus plantas

Probablemente, no existe un hogar en nuestro país que no cuente con, al menos, con una planta. Decorar la casa o los patios y terrazas con plantas es algo que todos solemos hacer.

Por ello, cuando nos vamos de vacaciones optamos por dejarles las llaves a un familiar o amigo para que nos haga el favor de regarnos las plantas. Sin embargo, si no encuentras a nadie de confianza a quien dejarle tus llaves, no te preocupes. Existe un truco casero que te permitirá marcharte de vacaciones con la tranquilidad de saber que tus plantas no morirán por falta de agua.

Además, este método es muy barato y fácil de hacer, ya que solo necesitas una botella de plástico y una cuerda.

Como siempre en la vida, parece que eso de "más vale maña que fuerza" nos sirve también para el cuidado de nuestras plantas. Y lo demuestra el hecho de que a la gran mayoría nunca se nos hubiera ocurrido crear un método de este tipo, aunque ahora a todos nos resulte muy útil.

Truco para regar las plantas

Si quieres dejar tus plantas regándose mientras te ausentas unos días de casa, este truco seguro que te ayuda. Solo necesitas un poco de maña, pero te aseguramos que hasta los menos hábiles podrán conseguirlo.

Una persona rocía una planta con agua. / Canva

Coge una botella de plástico vacía, ya sea de agua o de refresco. Ten en cuenta que cuanto más grande sea, más autonomía para el riego habrá, y haz un agujero en la parte superior con unas tijeras o un cuchillo. Luego, introduce una cuerda de algodón en la misma, dejando que llegue hasta el fondo de la botella, y que sea lo suficientemente larga como para que llegue a la maceta. Tan solo tienes que llenar la botella de agua y dejar que la cuerda la absorba y vaya goteando. Sin duda, todo un casero método de riego por goteo.

De lo único que tienes que estar pendiente es de dejar la cuerda bien colocada para que gotee exactamente sobre la planta que desees regar y que el agua no caiga por fuera.