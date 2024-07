Buenas noticias para los trabajadores: los despidos en España ya no serán igual por culpa de la Unión Europea

La presión de los sindicatos ha hecho que por fin el Ministerio de Trabajo tenga que cambiar las condiciones del despido de los trabajadores, después de que el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) haya fallado en contra España en la regulación de la indemnización del cese improcedente. Los tribunales de la UE han dado la razón a la UGT y el Ejecutivo tendrá que adaptar nuestra legislación a la exigida por Bruselas

La regulación española no cumple con la Carta Social Europea

Según el CEDS, la normativa española en relación con el despido improcedente de los trabajadores viola el artículo 24 de la Carta Social Europea. Este tratado del Consejo de Europa garantiza los derechos y libertades sociales y económicas fundamentales, mejorando las condiciones de vida y trabajo en los países miembros. Además, promueve la igualdad de oportunidades, la justicia social y protege a grupos vulnerables mediante estándares comunes de bienestar social.

En el artículo 24 se especifican las siguientes condiciones para los trabajadores: "Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de los trabajadores a protección en caso de despido, las partes se comprometen a reconocer: el derecho de todos los trabajadores a no ser despedidos sin que existan razones válidas para ello relacionadas con sus aptitudes o su conducta, o basadas en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o del servicio; el derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada".

Para los tribunales europeos, España no se ajusta a las exigencias interpuestas por la Unión Europea, ya que estos consideran que las indemnizaciones no son suficientes, y que nuestras normas no protegen a los trabajadores en algunos de los casos de cese.

Yolanda Díaz asume el fallo y promete reformas

La ministra de Trabajo ya ha dicho que se están estudiando los posibles cambios que se pueden hacer con los despidos. Esta es una asignatura pendiente para el departamento de una Yolanda Díaz que se muestra abierta a reformas: "El despido es un elemento más que va a ser susceptible de reforma y que además lo será, como siempre, en la mesa de diálogo social y acomodando a la legislación europea".

Aunque aún no se ha detallado cómo se llevará a cabo este cambio, ya se puede ver cuál será el camino que seguirá el Gobierno. En el acuerdo entre PSOE y Sumar para la investidura, ambos partidos se comprometieron a "establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral".

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: Cedida

Yolanda Díaz tiene una larga lista de reformas

La reforma en las condiciones del despido se une a otras reformas que se quieren poner en marcha desde el Ministerio de Trabajo. Las más importantes que se están estudiando ahora mismo son la ya sonada reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas y la subida del Salario Mínimo Interprofesional para 2025.