Nunca te pongas una camiseta de este color para montar en el avión: una azafata revela el motivo

La experiencia de volar, aunque no lo parezca, puede llegar a ser muy compleja, ya que son muchos los quebraderos de cabeza que pueden aparecer, como buscar la mochila ideal para que no te cobren el equipaje de mano. Sin embargo, hay otros detalles más desconocidos que pueden marcar la diferencia entre tener un vuelo cómodo o un viaje al infierno.

Entre las variables a la hora de elegir la comodidad, los viajeros piensan, sobre todo, la cantidad de horas que va a durar el vuelo. No es lo mismo un viaje de 500 km que uno de 1000 km. Pero hay otros que pasan desapercibidos, pero que también hay que tener en cuenta.

Factores que no tenemos en cuenta al viajar en avión

El avión es el medio de transporte más seguro que existe. No obstante, este hecho no significa que dentro de un vuelo no existan los incidentes, como los accidentes aéreos, incendios, aterrizajes forzosos u otros imprevistos. Estas situaciones no tienen por qué ser mortales, pero sí es cierto que pueden provocar grandes daños. Para evitar esto, los pequeños detalles marcan la diferencia.

Y las azafatas, personas que acumulan cientos de horas de vuelo, son las mejores consejeras sobre comodidad y seguridad en los vuelos. En este sentido, una azafata de American Airlines, Andrea Fischbach, ha dado varios consejos sobre qué ropa es la que cumple todas las características ideales para viajar.

No llevar camisetas de manga corta

El primer consejo que da la azafata es que, siempre que se pueda, no se lleve una camiseta ni camisa de manga corta. El motivo son los toboganes de emergencia, ya que deslizarse por uno de ellos puede causar graves quemaduras. Es una situación inverosímil, pero que puede ocurrir, y por ello es bueno estar prevenido.

Se repite lo mismo con los pantalones cortos. En caso de que se despliegue el tobogán de emergencia, llevar partes del cuerpo al descubierto podría ocasionar daños en la piel.

Arturo Jiménez

Cuidado con otros aspectos de la ropa

Pero no es solo cuestión de la longitud de la ropa, sino también de su calidad. En este caso, la azafata recomienda comprobar los materiales con los que están compuestos las prendas y evitar aquellas que puedan contener fibras artificiales, puesto que en caso de emergencia este material es altamente inflamable.

Por último, Andrea Fischbach avisa sobre otro peligro que, por muy inverosímil que parezca, puede ocurrir: los tacones voladores. En caso de turbulencias, un tacón que salga volando es capaz de provocar grandes daños. Pero los tacones también son peligrosos en caso de tener que usar un tobogán de emergencia, ya que pueden perforarlo.