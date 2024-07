La Policía Nacional avisa a los que llevan este tipo de mochilas: déjalas de usar porque son peligrosas

Te vas de vacaciones y buscas ir lo más cómodo posible y evitar un equipaje aparatoso para ir a la playa a disfrutar del día. Es por ellos que decides utilizar una mochila en la que quepa todos los artículos necesarios para disfrutar del día pero sin necesidad de ir excesivamente cargado.

Las mochilas son el principal aliado ente la sociedad, ya que hay diferentes tipos y estilo que se pueden adaptar a tus necesidades. Además, este equipaje cumple una serie de requisitos, desde utilizarla para ir al colegio hasta para hacer deporte. Este artículo es un básico en nuestro día a día, pero ¿cuál sería la mochila correcta para evitar robos?

Las vacaciones de verano pueden convertirse en un drama si acaban con robos. Es habitual que en las ciudades que más turismo reciben haya ciertas personas que sean autores de robo. Asimismo, buscan robarte los artículos con más valor que lleves y si encima se lo pones fácil lo hacen sin ninguna maniobra ingeniosa.

La mochila con la que te aseguras un robo

Las mochilas con asas de cuerdas son las más débiles. Con este tipo de almacenaje es muy probable que seas víctima de un ladrón porque si la llevas colgada en la espalda con un cutter te la pueden rajar y quitarte la cartera y el móvil sin que te enteres.

Esta práctica es muy común gracias al uso de estas mochilas. Este tipo de artículos son adquiridos por muchos consumidores debido a su precio económico, versatilidad y capacidad de almacenaje.

La Policía Nacional aconseja no utilizarlas, en el caso de no barajar esa opción pueden ponerse en la parte delantera, ya que está a la vista y es menos frecuente sufrir robos. Asimismo, alertan de no llevar nada en los bolsillos traseros. La mejor opción es repartir todas tus pertenencias en diferentes compartimentos de tus prendas.

Consejos si te roban durante las vaciones