Aviso de la Seguridad Social: estos son los requisitos para pedir la pensión no contributiva de jubilación

La llegada de la jubilación es uno de los temas que más preocupan a las personas que están poniendo fin a su vida laboral. Si han cotizado un periodo mínimo legal de 15 años, los ciudadanos tienen derecho a la pensión contributiva, un tipo de prestación cuya cuantía a percibir viene determinada por la cantidad de tiempo que se haya cotizado.

Sin embargo, hay muchas personas que no han conseguido llegar al mínimo de años para pedir la pensión contributiva. Para estos casos, la Seguridad Social da acceso a la pensión no contributiva, una prestación diseñada para aquellas personas con ingresos nulos o bajos.

Requisitos para pedir la pensión no contributiva

La Seguridad Social es muy estricta respecto a los requisitos para pedir la pensión no contributiva. Estos son los tres principales:

Las personas con acceso a esta pensión reciben un máximo de 7.250,60 euros anuales en el caso de vivir solas.

en el caso de vivir solas. Tener 65 años o más .

. Residir en territorio español durante diez años, de los cuales dos deben ser consecutivas y anteriores a la fecha de solicitud de la pensión.

Los errores más frecuentes que eliminan la pensión no contributiva

Sin embargo, es habitual que muchas personas pierdan la prestación por cambios en su situación personal o financiera. Por ello, la Seguridad Social ha identificado dos errores muy frecuentes:

Aumento del límite de ingresos en la unidad de convivencia: Si las personas con acceso a esta pensión habitan con más personas, los límites de ingresos mínimos anuales crecen. Por ejemplo, para dos personas se puede cobrar un máximo de 12.326,02 euros anuales; para tres personas, 17.401,44 euros; y para cuatro o más personas, 22.476,86 euros.

Si las personas con acceso a esta pensión habitan con más personas, los límites de ingresos mínimos anuales crecen. Por ejemplo, para dos personas se puede cobrar un máximo de 12.326,02 euros anuales; para tres personas, 17.401,44 euros; y para cuatro o más personas, 22.476,86 euros. Actualización de la situación personal: En relación con el punto anterior, el jubilado debe notificar cualquier cambio en su estado civil, unidad de convivencia o domicilio.

Esta es la cuantía mensual de la pensión no contributiva

Para 2024, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración, presidido por Elma Saiz, aprobó una subida del 6,9% respecto a la cuantía otorgada en el 2023. De este modo, la paga anual es de 7.250,60 euros anuales, abonada en 14 pagas, lo que resulta en 517,90 euros. Además de las pagas ordinarias, se percibirán dos extraordinarias, en junio y diciembre.

Una situación especial: las amas de casa

Entre todas las personas con derecho a pedir la prestación no contributiva por jubilación, resulta llamativo el caso de las amas de casa. Este grupo de personas, a menudo, no ha cotizado lo suficiente al sistema de seguridad social debido a su dedicación al trabajo en casa y al cuidado de la familia, actividades que no son remuneradas y que, por lo tanto, no generan contribuciones para la jubilación.

En este sentido, las amas de casa desempeñan un papel muy importante en la sociedad española sin tener el reconocimiento económico necesario.