Adiós a la tierra en la sombrilla: aprende a limpiarla sin esfuerzo para disfrutar del verano

Con la llegada del verano, aumentan las ganas de vacaciones. Cada persona tiene sus destinos preferidos; algunos disfrutan caminando por ciudades, descubriendo nuevos rincones y visitando lugares emblemáticos, mientras otros prefieren pasar sus días libres en plena naturaleza.

La eterna división entre montaña y playa es comparable a la controversia sobre la tortilla de patatas: no hay una respuesta correcta, solo depende de los gustos personales. Sin importar el destino elegido, protegerse del sol es una necesidad evidente. Por ello, una buena sombrilla se convierte en un elemento esencial en nuestra lista de cosas que llevar de vacaciones.

Muchos estrenarán una sombrilla este verano, un elemento que comúnmente se asocia con la playa, pero que también resulta útil en terrazas, jardines o balcones. Otros, al observar las condiciones de sus sombrillas actuales, podrían pensar que es momento de comprar una nueva. Sin embargo, en muchos casos, una buena limpieza puede hacer que luzcan como nuevas.

Limpiar la sombrilla no solo ahorra dinero, sino que también contribuye a la sostenibilidad, alargando la vida útil de los objetos que ya poseemos. Además, mantenerla en buen estado garantiza una mejor protección contra los rayos solares y mejora la estética de nuestro espacio de relajación.

Limpieza por zonas

Cada sombrilla es diferente y el material del que está hecha puede requerir distintos tipos de jabón para evitar dañar su superficie. Sin embargo, hay ciertos pasos comunes que se deben seguir para limpiar cualquier sombrilla. El primer paso es eliminar el polvo y la suciedad acumulada con la ayuda de un aspirador.

Para limpiar la base de la sombrilla, se puede llenar un cubo con agua tibia y jabón neutro y frotar con un cepillo. Si la base es de plástico y tiene manchas amarillas, se puede utilizar vinagre blanco, pero hay que tener cuidado, ya que este puede ser demasiado agresivo para otros materiales.

En cuanto a la limpieza del mástil, las recomendaciones varían: si es de plástico, se pueden usar agua, jabón y vinagre; si es de madera, un cepillo y carbón neutro son la mejor opción; y si es de aluminio, una esponja con agua jabonosa suave es lo más adecuado.

Algunas telas de sombrilla pueden lavarse en la lavadora, lo cual es la mejor opción si es posible. Si no estamos seguros o no es posible lavarla en la lavadora, podemos usar un cepillo y una mezcla de agua, jabón líquido y vinagre blanco. Es importante evitar productos abrasivos para no dañar la tela.

Mal estado

Además, es fundamental limpiar bien la sombrilla antes de guardarla para que esté en perfectas condiciones la próxima vez que la necesitemos y para que no resulte tedioso limpiarla nuevamente.

En caso de que la sombrilla esté rota, dañada o las manchas no se puedan eliminar, siempre se puede considerar la opción de comprar una nueva. Mantener la sombrilla en buen estado no solo garantiza una mejor protección contra el sol, sino que también contribuye a la durabilidad del producto y a la estética de nuestro espacio exterior.